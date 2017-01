"Tenemos que correr más que el rival"

El entrenador malaguista, Marcelo Romero, analizó el choque de mañana ante la Real Sociedad (20.45 horas, Gol) centrado en el estudio de su equipo, que no en las condiciones del rival en La Rosaleda. "Mi equipo ha trabajado muy bien este semana. Hemos visto donde podemos hacerles daño y dónde no. Tenemos que estar más pendientes de lo que hagamos nosotros y no de lo que hagan ellos. Hay que correr más que el rival y estar pendiente de los errores", dijo, y sobre este último detalle, los tres fallos flagrantes que originaron la derrota en Balaídos (3-1), añadió: "Claro que se han mostrado y se ha hablado de ellos durante la semana, y creo que para el nivel de Primera esas situaciones se pueden corregir rápido".

Romero admitió que se ha ensayado durante la semana con otras variantes tácticas, diferentes al 4-2-3-1 y el 4-4-2 que se vieron en Vigo, y no dio por segura la presencia de titular de Peñaranda, novedad en la lista: "Tendrá que pelear por un puesto. Si no puede estar entre los once tendrá que seguir trabajando de la misma manera". Asimismo, el técnico explicó la cercanía que mantiene con los capitanes, como se pudo apreciar en una larga charla con los capitanes en un entrenamiento esta semana: "El técnico tiene que ser cercano al jugador. Hay que saber la situación de ellos, cómo se sienten, qué pasa por su cabeza. Hay que llegar a un diálogo, a un acuerdo, para que todos creamos en el trabajo". Finalmente, el preparador descartó que se pueda ver un ambiente tenso en La Rosaleda mañana si no salen las cosas conforme a lo esperado, en una línea de continuidad con lo acontecido en la última cita de local, en la Copa ante el Córdoba (3-4). "Todos somos inteligentes. Dentro del campo juega el Málaga y el que quiere al Málaga va a animar al equipo. Para eso estamos trabajando, en que se vea un equipo competitivo, que defienda los colores de la ciudad. Al final tenemos que estar todos juntos", expuso.