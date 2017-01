La Real desnuda al Málaga (0-2)

El Málaga es hoy un equipo noqueado y la Real Sociedad no lo desaprovechó en un partido que dominó de principio a fin, con un control apabullante. El equipo blanquiazul, con menos intensidad que nunca, con decisiones técnicas muy extrañas y con unas limitaciones ya archiconocidas, se vio desnudado por un rival con sello propio, ambición y orden. Aun así, el cuadro donostiarra se llevó el triunfo gracias a un gol de rebote y a otro que pareció claro fuera de juego. El panorama no puede ser más desolador tras la tercera derrota seguida en la Liga (cuarta si se incluye el fracaso frente al Córdoba en La Rosaleda).

La alineación del Málaga deparó la presencia de la pareja Luis-Mikel, hace nada en Tercera, y la consiguiente suplencia de Llorente. Pero también la extraña ausencia de Recio y la apuesta nuevamente por la pareja Camacho-Pablo, cuya debilidad fue manifiesta en jornadas anteriores. Y lo más sorprendente: la presencia del capitán Duda de salida. De nuevo el ahora entrenador situó a su compatriota Santos (que llegó como refuerzo estelar en punta) en la banda derecha al comienzo. Y de nuevo el experimento fue un fiasco.

Apenas 16 minutos duró el plan inicial. La Real Sociedad, sin medio centro de contención, se adueñó de la pelota desde el primer minuto merced a la claridad de ideas de Zurutuza y Granero, así como a las apariciones entre líneas de Xabi Prieto. El Málaga sufrió muchísimo desde el principio, por dentro y por fuera, y se comportó como un visitanre. Cada vez que salía un poco de su parcela debía regresar a toda prisa, y además lo hacía tarde y mal. El lateral izquierdo donostiarra Yuri encontró una autopista, lo que obligó muy pronto a una reestructuración con consecuencias sorprendentes: Duda pasó a acompañar a Camacho por dentro... Pablo pasó a la banda y Santos se situó en punta con Sandro.

De poco sirvió. Por momentos el Málaga fue un caos en el que los jugadores se colocaban a su libre albedrío. Tan pronto Camacho trataba de cerrar el flanco derecho como gesticulaba para que lo hiciera un compañero. Pablo no atinaba a cumplir con ese cometido. Pero es que en la otra banda Chory Castro demostraba una y otra vez que no está en su mejor tono físico y era incapaz de frenar las subidas del debutante Odriozola. Por dentro el panorama también pintaba feo. Camacho trataba de tapar todas las vías de agua, pero ya se sabe que está muy lejos de ser el que fue, y Duda, por mucha voluntad y amor propio que le ponga, ya no puede jugar al timón del equipo. Con el balón en los pies puede ofrecer algo, pero en un encuentro a merced del rival y en el que hay que correr...

Porque la Real jugó a sus anchas. Tanto que concedió un par de regalos que no se pueden desaprovechar. Pero Sandro estuvo individualista (y además se lesionó) y Chory Castro estuvo muy lento para desbordar a Rulli. Era un duelo entre un equipo con una confianza enorme –el visitante, obviamente– y otro deslavazado y con demasiadas carencias. Al menos, el Málaga tuvo la fortuna de que su rival cocinó el juego demasiado lento, como si quisiera ganar a los puntos o por agotamiento. Las imprecisiones de los atacantes visitantes permitieron llegar al descanso sin encajar un gol.

En la reanudación el Málaga pareció salir con más intensidad (tampoco era excesivamente difícil), pero en el minuto 50 ya se vio con el marcador en contra. Fue en una falta ingenua de Pablo en la que el balón golpeado por Íñigo Martínez golpeó en el brazo de Duda. Si el equipo habìa estado hasta entonces en penumbra, ahora se quedó a oscuras. Con Peñaranda bajo de forma y en plan estrella, el segundo cambio (la entrada de Ontiveros) se demoró tanto que la ventaja realista ya se había incrementado. El cuadro visitante mantuvo el control absoluto del juego sin que encontrara la más mínima resistencia, pero logró el 0-2 en una acción que pareció claro fuera de juego de Juanmi tras un primer golpeo en un córner (está por ver la posición de Chory Castro, cerca del lanzador desde la esquina).

Si duranre la primera hora no hubo contienda, en la última media no hubo partido. El Málaga estaba fundido tras haber corrido tanto detrás del balón mientras Eusebio apuntaló a su equipo con Illarramendi para que Granero tuviera más libertad y garantizara aún más la posesión. Las perspectivas son poco halagüeñas, pero afortunadamente la permanencia va a estar muy barata y cuenta con varios candidatos con demasiadas papeletas...