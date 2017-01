Marcelo Romero: «Nos hace falta experiencia en el centro de la defensa»

No afrontaba Marcelo ‘Gato’ Romero su primera rueda de prensa en la sala Juan Cortés de La Rosaleda con el respaldo de un buen resultado. Es más, puede que lo hiciese tras una de las peores imágenes ofrecidas por el Málaga en lo que llevamos de temporada. Pero a pesar de todo, el uruguayo, con sus declaraciones, parecía tener confianza en resolver pronto la situación, aunque para ello tengan que llegar varios refuerzos. Especialmente en la defensa, línea en la que Romero reclama «más experiencia» –quizá en un guiño a la pronta incorporación de Demichelis–. «Estoy contento con el trabajo de Mikel y de Luis, han hecho un buen partido», explicó el técnico malaguista ante los medios, aunque aclaró que «no hay que darle toda la responsabilidad» a esos dos jugadores. «Necesitan un proceso de aprendizaje, hay que apoyarlos. Nos hace falta la experiencia que aportaba Weligton para proteger a los ‘niños’», apuntó.

Chory Castro:«No nos gusta perder, y menos de esta manera» MARINA RIVAS. La decepción era evidente en la zona mixta de La Rosaleda. Los protagonistas del Málaga mostraron su desazón. «No nos gusta perder y menos de esta manera. Hicimos una buena primera parte y el disparo de falta de la segunda parte fue muy inoportuno», reconoció Chory Castro, que añadió: «Lo importante es que no estamos en una zona de riesgo y tenemos margen para trabajar. Queda mucho y no hay que enloquecer. Hoy nos vamos muy tocados, pero conseguimos un empate ante el Barcelona y podemos sacar algún punto ante el Madrid». Por su parte, Peñaranda, que debutó, manifestó: «En lo personal no me voy contento. El resultado no me favoreció». Dicho esto, manifestó su compromiso respecto a la afición:«Tenemos que estar nosotros igual con ellos y darles resultados positivos, que es lo que se merecen». Finalmente, Juanmi, que volvía a La Rosaleda y vio puerta, dijo: «El respeto que le tengo a esta afición y al club es más grande que los pitos. Espero que le vaya muy bien al Málaga».

También fue benevolente el entrenador con el resto del equipo, que en la primera parte «dio sentido al juego», aunque tras el primer gol «se desordenó y empezó a correr mal». «Suele pasar cuando vienes de una serie de partidos no ganados, a los jugadores le entran los nervios. Pero han trabajado y han corrido, y habrá que seguir trabajando», comentó Romero. Sobre los nervios de la grada también tuvo que dar explicaciones el exjugador blanquiazul. «Es lógico que la gente pite. El equipo se ha volcado y lo ha intentado. Te llevas el gol en una falta que pega en la barrera y tras un córner que no era, pero no hay que buscar las pequeñas excusas, sino corregir los grandes fallos», añadió.

Las lesiones no dejan de ser un problema para el responsable del banquillo malaguista. Esta vez fue Sandro el que se retiró con dolor en los isquiotibiales de la pierna derecha. En el club ya empiezan a buscar una causa a la plaga de lesionados. «Esperamos tener la valoración del médico sobre Sandro mañana. Todos estamos buscando cuál es el problema con las lesiones, pero al fin y al cabo son jugadores que realizan mucho esfuerzo. Sandro destaca por sus arrancadas, su potencia, juega siempre al límite... Si se confirma la lesión perdemos a un futbolista en su mejor momento».

Paciencia para Peñaranda

Romero analizó positivamente la actuación del sustituto del delantero canario, el venezolano Peñaranda. Para la última incorporación del club malaguista, el técnico pidió paciencia: «Ha tenido que entrar sin calentar y le ha costado entrar en el partido. Tiene aún un periodo de adaptación por delante, de aquí a unos partidos, y ha dado muestras de calidad. Debe seguir trabajando y mejorando en otros aspectos».

Por su parte, el entrenador de la Real Sociedad, Eusebio, reconoció haber «hecho méritos» para llevarse la victoria de La Rosaleda. «El partido ha sido muy competido, con fases muy igualadas. El Málaga ha propuesto un encuentro más de ida y vuelta de lo que nos hubiese gustado, pero hemos tenido la oportunidad de ponernos por delante y nos vamos muy contentos», resumió. El técnico vallisoletano se mostró muy satisfecho por el trabajo de sus jugadores en general y del debutante Odriozola en particular.