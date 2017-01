Demichelis: Un fichaje sin consenso

En el mundo del deporte un fichaje es ilusión, un estímulo de presente y futuro, y más aún después de una fuerte decepción, como la que tuvo el malaguismo en el 0-2 ante la Real Sociedad. El resultado y el pobre juego ofrecido casi acaban de sepultar la esperanza en un cambio de rumbo en una temporada poco ilusionante. En este contexto el anuncio de una incorporación suele ejercer de apagafuegos. No parece ser el caso de Demichelis, un alta sin consenso dentro y fuera del club, en un caso como pocas veces se ha dado en los últimos años en torno al club de La Rosaleda, y no por falta de necesidad de un especialista en su demarcación, la de central, cuestión que se viene reclamando desde todas las instancias desde hace meses.

Se compromete hasta junio y, tras no alcanzar 200 minutos ligueros en todo 2016, es una de las incorporaciones más veteranas de la historia

Sin embargo, Demichelis, un fichaje auspiciado desde el cuerpo técnico y el vestuario, no ha logrado ni el consenso ni la ilusión deseada. Basta repasar los mensajes de los aficionados en las redes sociales o comprobar la seriedad de Arnau ayer en el vídeo de la firma del contrato. Ahora será el balón y el terreno de juego los que dicten sentencia y se encarguen de ratificar si el fichaje es o no acertado. El jugador, de 36 años (cumplidos el pasado 20 de diciembre), será uno de los refuerzos más veteranos en la historia de la entidad (se pueden recordar casos como los de Esteban, Juanito y Álvarez, en los 80) y no alcanza los 200 minutos ligueros en 2016.

Actividad el último año

Disputó un total de 98 en el Espanyol, repartidos en el encuentro completo ante el Eibar (3-3, en la jornada novena, cuando no anduvo acertado en varias acciones) y los ocho finales del siguiente, ante el Betis (victoria por 0-1). Quique Sánchez Flores no consideró procedente darle más confianza. Finalmente, con la camiseta de su anterior equipo, el Manchester City, jugó 101 minutos, repartidos en tres citas, aunque en los meses de 2016 jugó también un encuentro de Champions (ante el Dinamo de Kiev) y algunos de la Copa o la Copa de la Liga.

Demichelis pasó ayer por la mañana un largo reconocimiento médico y, a las 14.30 horas, el Málaga hizo oficial su incorporación, la segunda del mercado invernal –tras la de Peñaranda–, hasta el final de la temporada. Para el argentino es su segunda etapa en la entidad de La Rosaleda, a la que llegó en la campaña 2010-2011 y salió tras la 2012-2013. Compartió algunos de los mejores momentos en la historia del equipo en sus 103 partidos (84 en la Liga, 11 en la Champions y ocho en la Copa), saldados con la apreciable cifra de diez goles.

En una nómina de centrales muy devaluada este curso, Demichelis puede aportar mucho oficio y liderazgo si es que se acerca al nivel de la primera etapa. Un problema añadido es que el club no tiene previsto ofrecer bajas en la línea, de manera que en pocas semanas se puede encontrar con cuatro especialistas en el puesto (el argentino, Llorente, Koné, Mikel) más Torres y el canterano Luis. Y ello sin descartar la hipótesis de que haya un nuevo fichaje en el puesto (el club negocia con Luis Hernández, del Leicester).

El jugador será presentado este mediodía en la sala de prensa de La Rosaleda y ahora sólo queda confirmar cuándo podría debutar. A priori, como muy pronto, este extremo se produciría en El Sadar, el viernes 27, ya en el arranque de la segunda vuelta. Se había desvinculado hace unos días del Espanyol y se había rumoreado su fichaje por el Atlanta United (de la MLS estadounidense).Su carrera ha discurrido también por el River Plate (hasta 2003) y el Bayern Múnich (hasta 2010), además de un efímero paso por el Atlético antes de su traspaso al Manchester City. Ha sido internacional más de 50 veces y jugó dos fases finales de Mundiales.