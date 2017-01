“Es una oportunidad que no podía dejar pasar”

El asesor de los propietarios del Málaga, Carlos Pérez, ha asegurado a este periódico que no podía rechazar la propuesta realizada por LaLiga para que coordinara la oficina de Nueva York. “No ha sido una decisión que haya llegado de repente, sino que llevo ya cierto tiempo con este proceso, aunque es verdad que ahora se ha acelerado todo. Es una oportunidad que, de verdad, no podía dejar pasar”, ha declarado.

El asesor se marcha apenado, pero muy agradecido al presidente del club, Abdullah Al-Thani: “Sólo tengo palabras de agradecimiento. El jeque me ha apoyado desde el minuto 1 y me ha dado una confianza total y absoluta. No puedo tener ninguna queja. La verdad es que le agradeceré siempre la oportunidad que me dio. Y seguro que en el futuro que nos volveremos a cruzar”, ha comentado.