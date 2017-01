El Málaga, a tope desde hoy para recuperar el ritmo perdido las tres últimas semanas

Demichelis no llegará a tiempo para la cita del próximo sábado en el estadio Santiago Bernabéu frente al Real Madrid (16.15 horas, beIN LaLiga). El central argentino quiere trabajar a tope desde hoy con el fin de recuperar el ritmo perdido las últimas semanas debido a la rescisión de su contrato con su anterior club, el Espanyol.

Aunque desde la distancia, Demichelis está al tanto de la situación del Málaga (al que siempre ha seguido muy de cerca) y también conoce perfectamente el calendario. Por eso, el central, consciente de que no va a poder estar en el Bernabéu, quiere apurar al máximo para no faltar en el siguiente encuentro, en El Sadar frente a Osasuna, una cita que puede ser importante para cambiar la dinámica y para dejar a una distancia casi definitiva a un equipo de abajo.

Pero el hecho de que Demichelis haya estado sin entrenarse con la plantilla del Espanyol no implica que llegue muy bajo de forma. De hecho, no ha dejado de ejercitarse porque ha seguido un trabajo personal. Durante su trayectoria el argentino siempre ha seguido las directrices de personas de confianza en la preparación física, en la recuperación (un fisioterapeuta) y en la alimentación (un nutricionista), y lógicamente eso no ha faltado en las últimas semanas. El central tenía un acuerdo verbal con el equipo estadounidense Atlanta United, pero pretendía quedarse en Europa y, sobre todo, soñaba con volver al Málaga. Al fin y al cabo es el equipo que le dejó huella y está en el lugar donde se quedará a vivir para siempre.