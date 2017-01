Carlos Pérez, tras comunicar que dejará de asesorar a los propietarios del Málaga, aseguró ayer a este periódico que, pese a que está muy contento en el club, no podía rechazar la propuesta realizada por LaLiga para que coordinara la oficina de Nueva York. «No ha sido una decisión que haya llegado de repente, sino que llevo ya cierto tiempo con este proceso, aunque es verdad que ahora se ha acelerado. Es una oportunidad que, de verdad, no podía dejar pasar», insistió, a la vez que confesó que se marcha triste por abandonar la entidad. «Me da mucha pena dejar el club, que es el mío de toda mi vida, y donde estaba siguiendo los pasos de mi padre. Soy malaguista desde muy chiquitito y estos colores siempre estarán conmigo, en mi corazón», dijo.

El asesor aseguró en su salida que está en deuda con Abdullah Al-Thani: «Sólo tengo palabras de agradecimiento. El jeque me ha apoyado desde el minuto 1 y me ha dado una confianza total y absoluta. No puedo tener ninguna queja. La verdad es que le agradeceré siempre la oportunidad que me dio. Y seguro que en el futuro que nos volveremos a cruzar», comentó, a la vez que reconoció que en este periodo ha adquirido una gran experiencia: «La verdad es que han sido unos meses muy intensos, aunque llevaba algunos más en el club. Ha sido un aprendizaje muy rápido en el mundo del fútbol profesional. Estuve en el Cosmos, pero es más pequeño. Estoy contento de mi paso por el club porque me han tratado bien».

Respecto a la posibilidad de que el jeque busque de inmediato un repuesto tras su marcha, Carlos Pérez afirmó que desconoce qué hará, aunque afirmó que el club está en buena línea. «No sé si me sustituirán por alguien. Se tomarán las decisiones que se consideren oportunas, pero todo funcionará igual. El club no cambiará nada por mi salida. La entidad va bien, en busca del saneamiento, y reduciendo poco a poco la deuda, con un trabajo espectacular desde el departamento financiero», indicó.