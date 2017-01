Martín Demichelis: «El River y el Málaga eran los dos únicos equipos en los que podía retirarme»

Martín Demichelis se mostró especialmente ilusionado y agradecido por su regreso en su segunda etapa en el Málaga. Hasta tal punto que hizo esta confesión: «Para mí había dos clubes en los que podía mantener todavía la ambición; el River y el Málaga eran los dos únicos equipos en los que podía retirarme». El argentino de 36 años, procedente del Espanyol, aclaró las razones por las que le tiene ese cariño tan especial al equipo blanquiazul: «Porque los dos años y medio que estuve fueron inolvidables. La experiencia del primero fue excelente; nunca había vivido nada igual (se refiere a la lucha por la permanencia). Y luego llegó la Champions. Todos nos quedamos muy identificados con esa etapa. Encontré mi sitio. Estoy agradecido». El central dejó claro cómo puede colaborar con el equipo. «Experiencia y el recorrido que tengo puedo aportarlo. Vengo a ayudar del día a la noche y de la noche al día. Cuando me toque jugar, lo haré. Me gustaría inculcarle a los chicos estas ideas», destacó.

El defensa explicó qué ha ocurrido para que ahora pueda cerrarse un acuerdo para que regrese. «A veces se alinean los planetas para que sea posible. No estaba para arrancar desde el comienzo, por eso no tenía participación en el Espanyol», señaló, mientras que el director deportivo, Francesc Arnau, apuntó: «Otras veces las condiciones eran importantes. En verano no contábamos con él, y ahora tenemos muchos lesionados. Ha sido una petición del míster y por eso Martín está aquí. Él viene por el salario mínimo y estamos agradecidos. Ha sido muy receptivo».

Demichelis dijo que denunció al club por una partida relacionada con Hacienda, no por la deuda con la plantilla, y comentó que se siente mal por su salida posterior del Atlético: «Ese no era realmente mi precio, pero el plazo de fichajes estaba a punto de cerrarse. Lo que más me duele es que esos 5 millones del traspaso al City no fueran para el Málaga». Asimismo dijo que es un honor llevar el dorsal 3, que corresponde al lesionado central Weligton.