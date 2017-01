N’Diaye se mantiene como la primera opción para reforzar el centro del campo del Málaga

La dirección deportiva del Málaga está pendiente de varios centrocampistas para reforzar esta demarcación tras la lesión de larga duración de Kuzmanovic, que estará, al menos, tres meses más en el dique seco. La lista de candidatos para reforzar el equipo es amplia, pero el club sigue a la espera de su primera opción, el jugador del Villarreal Alfred N’Diaye, que no está disfrutando de los minutos que pretendía cuando llegó procedente del Betis el pasado verano. Las negociaciones, pese a todo, no están avanzando como se podía esperar, pero , pese a todo, la operación sigue abierta.

El franco-senegalés, de 26 años, no está contento con su situación en el conjunto catellonense, lo que juega a favor del Málaga cuando arranca ahora la fase final del mercado invernal. La llegada de N’Diaye resolvería otra de las grandes carencias del equipo, que sólo cuenta con dos futbolistas que pueden ser utilizados como medios centro defensivos (Camacho y Recio), aunque Romero alineó sólo a uno de ellos en el anterior encuentro ante la Real Sociedad.

Es previsible que la resolución final de la ‘operación N’Diaye’ se demore un poco más, aunque el Málaga no podrá esperar hasta el último día del plazo, ya que deberá contar con un margen mínimo para buscar otras alternativas en el caso de que finalmente no permita su salida el Villarreal, que pagó al equipo bético nada menos que 8 millones para hacerse con sus servicios. El club también ha contactado semanas atrás con otros candidatos para esta demarcación, que serían las alternativas a las que recurriría si finalmente no es posible hacerse con el jugador del Villarreal, que llegaría, en su caso, cedido.