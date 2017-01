Luis Hernández pasa las pruebas médicas, pero su fichaje se anunciará tras el partido

Luis Hernández es el tercer refuerzo invernal del Málaga, aunque el club de La Rosaleda no ha hecho oficial su incorporación a falta de algunos flecos para que se puede rubricar el contrato que le unirá por lo que queda de temporada y tres más; es decir, hasta junio de 2020. El futbolista madrileño, un defensa polivalente que ha alternado en su carrera como lateral derecho y central, para lo que ha sido fichado fundamentalmente, tiene 27 años y acabaría su vínculo en la treintena.

SUS DATOS Ficha personal Nombre completo: Luis Hernández Rodríguez. Fecha y lugar de nacimiento: 14-4-1989 (Madrid). Altura/ peso: 1,82 metros/74 kilos. Trayectoria Real Madrid (hasta 2011): Llegó a jugar hasta el Castilla, en Segunda B (temporadas 2009-10 y 2010-11). Sporting de Gijón (2011-16): Dos primeras temporadas en el filial en Segunda B(con sólo 11 partidos) y otras cuatro en la primera plantilla, con 100 partidos exactos en Segunda (un gol) y 36 en Primera la pasada campaña. Leicester City (2016): 803 minutos, y sólo 4 partidos en la Premier y otros tantos en Champions.

El futbolista pasó ayer el reconocimiento médico en la Clínica CHIP, lo que le llevó casi tres horas. Entró en torno a las ocho de la mañana y acabó sobre las 10.40, cuando posó por primera vez para los medios gráficos una vez conocido que iba a recalar en el Málaga. No obstante, el club ha considerado oportuno aplazar el anuncio de su incorporación hasta después del partido de esta tarde en el Santiago Bernabéu. Una de las fechas que se barajan para que se oficialice el fichaje es mañana domingo, si es que se solucionan unos últimos flecos sin importancia.

Por ello, el técnico malaguista, Marcelo Romero, eludió ayer comentar qué puede aportar su fichaje. «Hasta que no se lo presenten a sus compañeros, prefiero no decir nada», zanjó la cuestión el ‘charrúa’. Lo cierto es que el ex del Sporting completará ahora una nómina superpoblada de centrales, pese a la baja federativa de Weligton, la posibilidad cada vez más real de que Luis Muñoz vuelva al filial y la opción de disponer de Torres a partir de ahora como lateral. Habría cinco efectivos, con Llorente, Mikel, Koné (ahora en la Copa África, pero que puede volver en breve) y los dos fichajes invernales en la zaga, Demichelis y Luis Hernández.En principio, el club no tiene previsto dar bajas antes del fin del plazo del mercado.

Luis Hernández apenas estaba entrando en los planes de Ranieri en el Leicester City. Jugó sólo cuatro partidos en la Premier League (el cuarteto defensivo, con Simpson, Morgan, Huth y Fuchs, apenas cambia) y otros tantos en la Champions, de ahí que estuviera dispuesto a desvincularse.De esta forma, el Málaga ha pagado dos millones de euros por su libertad.