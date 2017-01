El técnico malaguista, Marcelo Romero, conoce de su etapa de jugador lo que es puntuar en el Santiago Bernabéu. Fue en un 1-1, que recordó que fue su segundo encuentro en España (con gol de Fernando Sanz) y en el que tuvo un duelo particular muy recordado con su actual homólogo en el Real Madrid, Zinedine Zidane. El uruguayo no descartó la sorpresa mañana de nuevo. "No tenemos que salir con miedo.

Hay que plantarle cara al rival. Hay que salir a disfrutar y vivir ese partido como una final", dijo, y no quiso dar pistas sobre su planteamiento y un hipotético cambio de sistema para jugar de forma más defensiva: "En la mente está el partido. Uno se lo imagina de cierta manera que parece que ganará por 0-3 o 0-4, pero luego las circunstancias son otras. El Madrid te lleva a meterte atrás, porque tiene jugadores muy buenos- Hay que esta atentos a los centros al área y el uno contra uno, pero creo que también tenemos jugadores con talento y, como le sucedió al Celta, tendremos nuestras oportunidades".

Romero también se refirió a las dos novedades en la convocatoria."Tanto Keko como Martín (Demichelis) tienen las mismas posibilidades que el resto". Incluso, analizó lo que puede aportar el segundo de ellos, otra de las incorporaciones invernales del club: "Tiene esa tranquilidad y veteranía que transmite al equipo. Va a ser pieza fundamental para los jóvenes. Es un mundialista, así que esperemos que lo demuestre". De la misma forma, por prudencia, al no ser oficial aún el fichaje, no quiso pronunciarse sobre la llegada de Luis Hernández. Finalmente, descartó que su equipo esté pensando más en la cita en El Sadar que en la de mañana en el Bernabéu. "Tenemos que ir definiendo ya poco a poco qué equipo queremos ser", sentenció.