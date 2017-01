Zidane: "El Málaga es un equipo organizado y que sabe jugar"

Es habitual que en las previas de los partidos, los entrenadores alaben el juego del equipo con el que se van a medir. Eso hizo Zinedine Zidane, que siguió el guión este sábado para hablar de lo difícil que será el partido de este sábado entre el Real Madrid y el Málaga en el Bernabéu. "He visto muchos partidos del Málaga. Aunque los resultados no estén siendo positivos para ellos, es un equipo organizado y que sabe jugar", afirmó.

Zidane aprovechó para defender a algunos de sus jugadores, el primero de ellos a Cristiano Ronaldo. "Cristiano está bien, siempre va a ser el jugador que va a marcar la diferencia para el equipo, luego hay partidos que puedes jugar peor pero los que no han jugado al fútbol no lo pueden entender. Yo a veces no jugaba bien y no pasa nada, lo importante es seguir trabajando en el campo", justificó. También hizo una defensa a ultranza de Danilo: "Es injusto lo de Danilo, pero no tanto de los aficionados que creo que están detrás del equipo y cuando pitan no lo hacen solo a él, es a todos, pero lo que se dice en prensa no es justo. Es todo lo contrario, un profesional que se entrega siempre. Luego lo puedes hacer bien o mal, pero yo le veo jugar bien como todos aunque claro que lo puede hacer mejor", opinó.

En cuanto al capítulo de bajas del Madrid, el colombiano James Rodríguez siguió al margen del grupo en el último entrenamiento del Real Madrid antes del duelo liguero frente al Málaga. Regresó al grupo el portugués Fabio Coentrao recuperado de sus últimos problemas musculares y completó una sesión en la que el Real Madrid preparó sin Dani Carvajal, Pepe, Gareth Bale y James, un partido ante el Málaga.