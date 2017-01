Directo | Real Madrid - Málaga CF

buenas tardes, he practicado deporte toda mi vida, te da la oportunidad de conocer a gente que normalmente es sana física y mentalmente, te permite competir e intentar mejorar, a veces se producen situaciones desagradables (lesiones, mala suerte, etc) pero las ventajas superan con creces a las dificultades, dicho esto, me llevo preguntando desde el año 1974 que sigo y veo los partidos del Málaga y de otros equipos en general: ¿es deporte que a dos equipos de la liga española se les ayude con una frecuencia absolutamente sospechosa año tras año?....¿es deporte que la propia prensa afectada (madrid y barcelona) calle y no sea capaz de reconocer estas ayudas constantes?.....¿es deporte el hecho de hayan dos equipos que de forma reiterada comienzan la liga contando con 6, 8, o 12 puntos mas de ventaja (depende el año) sobre los demás.....¿es deporte que en pleno siglo XXI todavía no se hayan aplicado de forma permanente los avances técnicos que permitirían evitar situaciones de claro error arbitral sobre todo en los fueras de juego que con dichos avances se evitarían fácilmente?.....¿porque? ¿hasta cuando?. seré del Malaga siempre, pase lo que pase, perdemos, ganamos, jugamos bien o mal, pero no "hacemos trampas"