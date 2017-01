Marcelo Romero: «Pudimos llevarnos un puntito para casa»

El entrenador del Málaga, Marcelo Romero, se mostró tranquilo a pesar de la nueva derrota de su equipo, la tercera en otros tantos encuentros desde su llegada al banquillo, en un registro sin precedentes en Primera en un técnico de estreno del cuadro de La Rosaleda. «La verdad es que estamos tranquilos por el trabajo que está haciendo el equipo. Estamos jugando ante equipos de la zona alta. Así lo han demostrado tanto el Celta, que le ganó al Madrid en Copa, como la Real Sociedad, que le hizo un buen partido al Barcelona. Hoy hemos perdido ante el primero de la Liga dando un poco de ejemplo de fútbol, de buen toque, de llegada. Hemos tenido oportunidades para empatar el partido, incluso empezar ganando. Las circunstancias del fútbol son estas. La imagen del equipo es buena, es ascendente y esa tranquilidad te la transmite para el siguiente partido», argumentó en su defensa.

Sobre los dos goles encajados a balón parado, obra de Sergio Ramos, quizás cuando mejor estaba el Málaga dijo: «El equipo estaba muy bien, plantamos cara en la zona media, lo que era necesario para no correr tanto y estar cerca de la portería rival. Lo de Sergio Ramos ya lo sabemos, por más que la quieras trabajar y marcarlo, ese balón va a ir ahí y Sergio tiene esa contundencia dentro del área que te da puntos. El partido, ha estado bastante igualado. Hemos jugado al fútbol y hemos defendido muy bien. Pudimos llevarnos un puntito para casa».

Romero añadió también sobre Ramos: «Todos los equipos saben que el balón va ahí, es el que suele hacer los goles decisivos. Intentas ponerle esa marca al hombre y otro en zona para que no remate con comodidad, pero las virtudes de los jugadores son difíciles de anular. Es un poco como Cristiano o Benzema, que tienen una gran calidad. Uno sabe lo que tiene que hacer para defenderlos sobre el papel, pero dentro del campo es diferente».

Respecto al fuera de juego en el 2-0, comentó: «Todavía no lo he podido ver, pero si te vas al descanso con 1-0 las posibilidades son otras y la situación diferente. Pero eso no cambia nada ahora. Hay que estar tranquilos con el trabajo que se han hecho. En la segunda parte hemos salido a por el partido, con la misma dinámica,no nos hemos metido atrás, y espero que el equipo siga en este mismo camino».

Al entrenador del equipo malagueño también se le preguntó si éste había sido el mejor partido desde que se hizo cargo del Málaga y afirmó: «Derrotas dulces nunca hay, y más cuando lo importante es salir a ganar, ya sea el Real Madrid, Barcelona, el Celta, … En estos campos que son grandes es cuando los jugadores se hacen grandes. En esa mentalidad estamos trabajando, y el equipo ha salido convencido de que se podía ganar. Me quedo con el trabajo del equipo. Para mí es uno de los mejores partidos, tanto en juego como en calidad como en tranquilidad a la hora de jugar el balón desde que estoy yo en Málaga».

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, analizó el triunfo y la exigencia de la grada de un juego mejor: «Lo que hemos hecho es más que fenomenal._Entiendo a la gente, porque es un público que quiere a su equipo y le pide más y nosotros también queremos más, pero a veces cuando tienes dificultades necesitas que la gente nos ayude. No hay que criticar a los que vienen, pero en una temporada con muchos partidos, lesionados, el jugador y el técnico a veces necesitan cariño».