Sólo seis jugadores de campo del Málaga, disponibles todos los partidos de Liga

La primera vuelta no ha podido ser más aciaga para el Málaga. La racha de bajas obligadas se ha mantenido hasta el final, porque para la visita el pasado sábado al Santiago Bernabéu hubo que recurrir a dos jugadores aún con poco ritmo (Demichelis yKeko) para completar la convocatoria y no tener que estar tan pendientes como en algunos encuentros de la presencia de varios futbolistas con ficha del filial en el terreno de juego.

La proliferación de bajas –en la mayoría de los casos por lesión– dejó durante la primera vuelta rachas en la que, sobre todo el anterior entrenador, tuvo problemas incluso para completar las convocatorias. A la postre el dato no puede ser más revelador: únicamente seis jugadores de campo estuvieron disponibles en todos los encuentros de Liga. Fueron el lateral derecho Rosales, el central Mikel, los centrocampistas Pablo y Duda, el extremo Jony y el delantero Santos. Ellos sí pudieron ‘sobrevivir’ en la mitad inicial del campeonato, circunstancia que en el caso de Pablo le permitió acumular muchos minutos.

En torno al 35%

Que hasta siete no porteros estuvieran de baja al menos media docena de encuentros (en torno al 35 por ciento) explica hasta qué punto al Málaga se le complicó el panorama para formar con un once más o menos definido. Y conviene no olvidar que entre aquellos con más partidos acumulados por ausencia obligada se encontraron el futbolista llamado a ser el líder de la defensa, Weligton (que ya no estuvo disponible desde la tercera jornada y en los tres últimos ya había causado baja federativa), y el único delantero centro del plantel, Charles (que acumuló doce partidos). Pero además, junto al ariete brasileño, también estuvieron en el dique seco durante una docena de compromisos el centrocampista Kuzmanovic y el extremo Keko, auqnue este último fue incluido en la convocatoria para el Bernabéu.

Ausencias obligadas Con 17 partidosWeligton (en los tres últimos ya era baja federativa). Con 12: Kuzmanovic, Keko y Charles. Con 9: Recio. Con 6:Llorente y Koné. Con 5: Torres y Juan Carlos. Con 3:Ricca y En-Nesyri (este, por la Copa África). Con 2:: Sandro. Con 1:Camacho, Juanpi y Chory Castro.

Otro de los jugadores con más problemas físicos durante la primera vuelta fue Recio, que al final sólo estuvo disponible en poco más de la mitad de los encuentros (diez de los diecinueve). Su coincidencia durante casi todas las semanas con Kuzmanovic supuso un serio contratiempo para Juande Ramos, que incluso tuvo que hacer reaparecer a marchas forzadas al malagueño en la segunda parte en el Pizjuán debido al descalabro en la primera parte.

Los dos defensas más cuestionados, Llorente y Koné, también se perdieron media docena de encuentros (el burkinés, tres por su participación en la Copa África). Tampoco se quedaron muy atrás Torres y Juan Carlos, baja en cinco partidos, aunque en el caso del primero se sumará alguno más debido a que todavía está en proceso de recuperación. Igual les sucede a Ricca, con tres ausencias, y Sandro, con dos, que aún tendrán que esperar varias semanas. Camacho, Juanpi y Chory Castro sólo faltaron una vez.