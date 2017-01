Luis Hernández: "Estoy listo para jugar"

El tercer fichaje invernal malaguista, el defensa madrileño Luis Hernández (27 años, 1,83 metros), que puede actuar de central o lateral derecho, fue presentado este mediodía en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda. El exjugador del Leicester reconoció su alegría por regresar a la Liga española: "Estoy muy feliz. Espero devolver la confianza que han depositado en mí", declaró el futbolista, que se vio en forma para el debut: "Estoy listo para jugar. Quiero sumar desde el minuto 1", añadió, aunque el director deportivo, Frances Arnau, a su lado, reconoció que aún no se dispone del 'transfer'.

Luis Hernández se ha comprometido por esta temporada y tres más (hasta junio de 2020) y el club de La Rosaleda ha pagado dos millones de euros por su traspaso. El futbolista no quiso entrar en detalles de por qué se ha retrasado tanto el anuncio oficial de la contratación, tras pasar el reconocimiento médico la semana pasada: "No he estado muy encima de la negociación, era cosa de los clubes, pero ha sido largo. Lo importante es que ayer ya pude entrenarme. Llego para sumar al máximo e intentar lograr los objetivos del equipo". Más tarde Arnau reconoció los obstáculos sucesivos planteados por el Leicester.

Luis Hernández no consideró preocupante la situación deportiva del Málaga, ni tampoco dio por resuelta ya la lucha por la permanencia, con tres equipos muy descolgados (Osasuna, Granada y Sporting): "Este año hay una diferencia muy grande con los equipos del descenso, pero la Liga es muy larga y no creo que esos equipos estén muertos. No debemos volvernos locos con este mes más adverso y hay que sumar de tres en tres, pero desde la tranquilidad, sin volvernos locos".

El jeque Al-Thani asistió también desde la primera fila al acto, acompañado de los consejeros Antonio Benítez, Martín Aguilar y Ben Barek. Luis Hernández portará el dorsal '24', uno de los tres libres que quedaban en la plantilla, y Arnau no se pronunció acerca de las negociaciones con Ndiaye (Villarreal) para reforzar la plaza de medio centro, aunque sí admitió que la persigue un cuarto y último fichaje invernal, tras los de Peñaranda, Demichelis y el jugador presentado hoy.