El Málaga medita ahora buscar salida a algún central antes del miércoles

La llegada de Demichelis y Luis Hernández ha provocado una acumulación de centrales en la plantilla malaguista. En estos momentos ya son cinco (los dos citados, Llorente, Koné y Mikel), más el polivalente Torres y el filial Luis, este último en un tono notable en sus dos primeras actuaciones. Por eso el Málaga medita ahora la conveniencia de buscar salida a algún central antes del miércoles (el plazo acaba a las doce de la noche del próximo martes).

Eso sí, el Málaga no moverá ficha. Únicamente se producirán novedades si el jugador en cuestión llega con una oferta interesante para marcharse y que también pueda adecuarse al planteamiento del club. No parece que desde las oficinas de La Rosaleda vayan a forzar la salida de alguno de los futbolistas, aunque al mismo tiempo sí se pretenda dar facilidades.

Obviamente, el interés está centrado sobre todo en Koné. El internacional burkinés, que ha sido baja obligada los tres últimos encuentros por su presencia en la Copa África, ya estaba en el ostracismo antes de que se produjeran el cambio de entrenador, la llegada de los dos nuevos centrales e incluso la aparición del filial Luis. Es decir, si sus opciones de jugar minutos eran casi nulas desde hace algunas semanas, ahora ya se antoja imposible que vuelva a vestir la camiseta blanquiazul durante esta temporada. El futbolista que llegó procedente del Olympique de Lyon –donde en raras ocasiones era titular– no ha terminado de adaptarse a la Liga y además ha ofrecido demasiadas carencias.

El otro jugador muy cuestionado por la afición es Llorente, que incluso ha visto cómo en los dos últimos encuentros el nuevo entrenador se ha decantado por incluir en el once a Luis, y no a él, para formar con la pareja de centrales habitual la pasada temporada en el Atlético Malagueño (con Mikel a su lado). Pero no parece que ni su agencia de representación ni el Real Madrid, que posee su propiedad, vayan a dar un paso adelante pese a que el madrileño también lo tiene muy difícil.