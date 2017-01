Luis Hernández: «Firmé un contrato largo, pero llego al Málaga para sumar desde ya»

La burocracia se topa con la realidad en el caso de Luis Hernández, el tercer fichaje invernal malaguista. El defensa madrileño (27 años, 1,83 metros), que puede actuar de central o lateral derecho, fue presentado ayer al mediodía en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda y se considero apto para «aportar desde el minuto 1». Ya ha completado dos entrenamientos, conoce perfectamente la Liga española y a muchos de sus actuales compañeros (coincidió con Jony y Juan Carlos en anteriores equipos)... pero no tiene aún el ‘transfer’ internacional para debutar aún. Queda poco margen, aunque no se puede descartar que este mediodía entre en una convocatoria con 19 jugadores por si hasta la hora del partido ante Osasuna (20.45) se pudiera dar la posibilidad de tenerle disponible,

El exjugador del Leicester reconoció su alegría por regresar a la Liga española: «Estoy muy feliz. Espero devolver la confianza que han depositado en mí. Firmé un contrato largo, pero llego al Málaga para sumar desde ya», declaró el futbolista, que agradeció expresamente la insistencia del director deportivo, Francesc Arnau y del club de La Rosaleda para superar todos los obstáculos.

Al respecto el jugador trató de ser discreto. Cuando se le preguntó el motivo de que pasara el reconocimiento médico la semana anterior y no fuese hasta ayer cuando se produjo la presentación, dijo: «No he estado muy encima de la negociación, era cosa de los clubes, pero ha sido largo. Lo importante es que ayer (en referencia al martes) ya pude entrenarme». Por su parte, Arnau sí que admitió: «Han sido quince días de trabajo a destajo. El Leicester nos puso las cosas muy difíciles. Siempre había un problema más cuando parecía que estaba casi todo hecho».

En las dos sesiones de trabajo con el Málaga, Luis Hernández ya ha tenido tiempo de empaparse un poco de la nueva realidad. «He hablado con Romero. Hemos tratado de temas tácticos y de lo que quiere de la línea defensiva, y ha sido sencilla la adaptación», dijo, y además se refirió al vestuario. «Es un grupo magnífico y muy joven».

El flamante jugador malaguista también dejó claro cuál es su posición preferente: «Soy central, aunque he jugado muchos partidos de lateral. Es verdad que puedo jugar algún partido al año ahí».De esta forma, lo normal es que se sume a la amplia competencia de centrales en la plantilla, con cinco profesionales (Llorente, Mikel, Koné, Demichelis y él), el canterano Luis y la polivalencia de Torres. Tampoco es más simple la pugna en la plaza de lateral derecho, con un Rosales que ha jugado todos los minutos en la Liga.

Tranquilidad

Luis Hernández no consideró preocupante la situación deportiva del Málaga (pese a sus ocho partidos oficiales seguidos sin ganar), ni tampoco dio por resuelta ya la lucha por la permanencia, con tres equipos muy descolgados (Osasuna, Granada y Sporting): «Este año hay una diferencia muy grande con los equipos del descenso, pero la Liga es muy larga y no creo que esos equipos estén muertos. No debemos volvernos locos con este mes más adverso y hay que sumar de tres en tres, pero desde la tranquilidad, sin volvernos locos».

Además, tuvo palabras de elogio para su nuevo destino: «El Málaga es un club histórico. Se te vienen a la memoria los años tan buenos de competición europea. Ojalá se pueda volver a ellos. Es un histórico de Primera y en los últimos años está en línea ascendente».

Finalmente, el jugador se refirió a su fallida etapa en Inglaterra: «He estado en una competición muy bonita (la Premier), participé en la Champions en varios partidos, pero no tenía la continuidad que deseaba, así que cuando Arnau me llamó hice lo posible por estar aquí».

Aunque en un primer momento participó en la foto oficial de Luis Hernández con su nueva camiseta (con el dorsal ‘24’), el jeque Al-Thani se colocó luego en la primera fila de butacas de la sala de prensa, acompañado de los consejeros Antonio Benítez, Martín Aguilar y Ben Barek. Quien acompañó a Luis Hernández, además del responsable de Comunicación, Paco Ceballos, fue Francesc Arnau. El director deportivo no se pronunció acerca de las negociaciones con N’Diaye (Villarreal) para reforzar la plaza de medio centro, aunque sí admitió que se persigue un cuarto y último fichaje invernal, tras los de Peñaranda, Demichelis y el jugador presentado ayer.

«Siempre hay que dejar todo abierto. No puedo asegurar si va a venir un fichaje más o no. Trabajamos en silencio, en la sombra, para cubrir nuestra necesidades», afirmó acerca de la posibilidad de que lleguen nuevos , y cuando se le preguntó más en concreto sobre Ndiaye, concluyó:«No quiero hablar. Hay muchos rumores y todo se complica. Tengo clara la situación».