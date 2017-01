Duelo a cara de perro en El Sadar

Las apuestas invitan al empate esta noche en Pamplona. Osasuna es el único conjunto de la Liga que sigue sin ganar en casa. No es colista porque sí. Y el Málaga sigue sin ganar fuera. No lo hace desde el 19 de marzo, pero apenas ha ido cuatro minutos con ventaja en el marcador en las diez salidas ya celebradas en este campeonato.

Rachas aparte, será un duelo a cara de perro (20.45 horas, Gol). En un césped en mal estado, afectado por las heladas y a punto de ser sustituido, con un jaleo extraordinario en la grada, en uno de los escenarios con más presión ambiental de Primera y en plena cruzada arbitral, aunque si el Osasuna se siente perjudicado por el claro gol ilegal de Franco Vázquez ante el Sevilla (3-4 final), también tiene motivos de queja el Málaga después del segundo tanto que encajó ante el Real Madrid, en fuera de juego.

Vasiljevic califica al Málaga como un rival «muy peligroso» El entrenador de Osasuna, Petar Vasiljevic, calificó ayer de «muy peligroso» al Málaga, a pesar de su mala racha de resultados, y cifró la permanencia de su equipo en 38 puntos. «Estamos haciendo todos los partidos para ganar. Creo que se está viendo el equipo de otra forma, pero nos está faltando la victoria. No hemos tenido suerte, pero también hemos cometido errores propios. Nosotros tenemos una obligación. Tenemos que ir partido a partido. Sabemos que es una frase que repiten mucho los entrenadores, pero nosotros cada encuentro lo hemos afrontado como una final. Hay un desgaste emocional y físico. Nosotros tenemos que ser el equipo del otro día, dar la cara, ser agresivos jugando en casa, apretar e ir a por el partido hasta la muerte», argumentó el serbio, que ejerce también de director deportivo. Vasiljevic habló también del fichaje de su compatriota Vujadinovic para el eje de la zaga, el primer refuerzo invernal del club. «Nos va a aportar altura, buen juego aéreo, experiencia y ciertas facilidades en la salida del balón, y no necesita adaptación», comentó en relación al hecho de que hace dos años ya formó parte de la plantilla del cuadro navarro.

De lo que no cabe duda a estas alturas es que la reacción malaguista es inaplazable. El equipo no ha puntuado con Romero y encadena ocho partidos oficiales sin ganar y cuatro derrotas ligueras seguidas. Entre hoy y el sábado de la próxima semana, ante el Espanyol, se va a concretar el crédito del técnico uruguayo, cuyo Málaga no ha defraudado en las salidas, pero sin que esto le haya dado para puntuar aún.

El ‘Gato’ tiene claro que es el momento de la plantilla profesional, y en especial de los veteranos. Con él Ontiveros ha dejado de tener confianza, y Luis, titular por necesidad en el Bernabéu, fue el único descarte en una convocatoria de veinte, con las novedades de Luis Hernández (que recibió el ‘transfer’ a primera hora del día) y Charles. De golpe y porrazo el equipo se ve con este, Keko y dos nuevos centrales.Demichelis podría jugar de salida, y puede que haya que esperar un poco con Luis Hernández, que ha completado sólo dos entrenamientos y medio con sus nuevos compañeros.

De Osasuna, sin lista, cabe esperar el mismo equipo capaz de marcar seis goles en sus dos últimos partidos en El Sadar, aunque sumando sólo un punto (3-3 ante el Valencia y 3-4 del Sevilla). Ha mejorado con Vasiljevic. Tiene una buena pareja ofensiva, pero se muestra poco fiable en defensa.