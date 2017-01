El Málaga se blinda al fin en defensa

A riesgo de parecer prematura la aseveración, el Málaga ahora sí que parece haberse blindado en defensa. Por primera vez pudo formar de salida con sus dos fichajes invernales para el eje de la zaga, Luis Hernández y Demichelis y, a pesar del tanto encajado, el equipo ofreció síntomas de verse mucho más firme y contundente para deshacer los intentos ofensivos del rival.

«Nos estaban haciendo peligro en centros al área y en este partido lo hemos resuelto», sentenció tras el choque un Romero que no esperó más tiempo para hacer titular a Luis Hernández, el jugador más destacado del Málaga anoche. El madrileño sólo había completado dos entrenamientos y medio con sus nuevos compañeros, pero al ser un jugador con sobrada experiencia en la Liga y que llegaba en buena forma del Leicester, el técnico no creyó oportuno esperar más. Casi idéntica circunstancia se dio en la jornada anterior en el Bernabéu: Demichelis apenas había convivido en el vestuario, pero saltó al campo en los minutos finales.

Kodro protesta desde el césped, junto a Camacho, que pide una amarilla para él, y Demichelis. / Efe

Toda la temporada en el ojo de la polémica, tremendamente criticada, el cambio es total en el centro de la defensa. Luis, titular en Chamartín, no fue convocado siquiera; Mikel esperó su turno en el banquillo, y Llorente, fue uno de los dos descartes (junto a Peñaranda). Koné sigue en Gabón, en la Copa África, pero se da el caso de que casi nadie le espera con preocupación.

La pareja Luis Hernández-Demichelis se perfila, esta vez sí, como la que tenga más recorrido de aquí al final de la temporada, con el argentino a la izquierda del madrileño. La capacidad de liderazgo y de intimidación del veterano jugador, así como su salida de balón, puede combinar con la anticipación, sobriedad y regularidad de su compañero, un coloso en el corte en El Sadar. Fueron numerosas las interceptaciones del ex del Sporting, que no dudó en buscar despejes fáciles en más de una ocasión y que protagonizó la acción del empate en una acción característica suya, un saque de banda de larga distancia, el único que intentó en todo el choque, que aprovechó con un testarazo limpio Camacho. Por más que el rival conociera esta capacidad del nuevo central malaguista, la jugada fue mal defendida.

Incluso, en el gol del Osasuna se podría hablar de fuera de juego, aunque fuera milimétrico, como reflejan las imágenes. De las Cuevas buscó en un centro a Kodro, que está ligeramente por delante de Demichelis.Es el delantero el que maniobra y se da la vuelta para dar después el pase definitivo a Causic, que llegó desde atrás y marcó a la altura del punto de penalti.

Luis Hernández: «Nos entendemos fenomemalDemichelis y yo, aunque no era fácil, porque llevábamos poco juntos»

Tras el encuentro, Luis Hernández, uno de los protagonistas por su completa actuación, comentó sus sensaciones en el regreso a la Liga española: «Estoy contento por el debut. Nos vamos con sabor agridulce porque merecimos los tres puntos. Tuvimos muchísimas ocasiones, y estuvimos muy serios en defensa y ataque». Además, respecto a la nueva pareja que forma con Demichelis, se mostró encantado: «Fue muy sencillo jugar al lado de Demichelis, un futbolista de su calidad y experiencia. No era fácil porque llevábamos poco juntos, pero nos entendimos fenomenal». Para el madrileño la acción clave pudo estar en la pena máxima desaprovechada por Santos: «Lástima no haber metido el penalti. Hubiera ido el partido más rodado. Por lo menos recibimos el gol y no nos hemos descompuesto. Empatamos rápido».