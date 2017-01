Urgencias para fichar a un medio defensivo

«Tengo fractura, seguro». Recio lo supo desde el mismo instante en que cayó y se dañó el codo. Las perspectivas ya no eran buenas cuando en el descanso, ya en frío, el malagueño no podía aguantar el dolor y tuvo que ser sustituido. La confirmación llegó ayer: fractura en la cabeza del radio del brazo derecho. Los dos meses de baja obligada disparan ahora las urgencias del Málaga para fichar a un medio centro con capacidad en la contención. Sin embargo, el club se fija en José Rodríguez, de otras características.

La temporada es un quinario para el Málaga en el capítulo de las lesiones. El mal fario es tal que la lesión de Recio no fue la única en El Sadar. Al preparador físico, Enrique Ruiz, se le rompió el gemelo en el descanso, durante los ejercicios de calentamiento. Fue al controlar un envío de Keko cuando sintió el chasquido. Es más, en el seno del equipo se recuerda que el ahora segundo entrenador, Sergio Pellicer, también sufrió un contratiempo físico en su segundo día desde su incorporación a la primera plantilla.

No es un secreto que el Málaga ya contemplaba incorporar a un medio centro después de la lesión de Kuzmanovic, que, si acaso, podrá participar en las últimas dos o tres semanas de competición. Además, en hasta siete encuentros el anterior entrenador, Juande Ramos, se vio privado de contar con el internacional serbio y al mismo tiempo con Recio, que encima sufrió una recaída. No obstante, la recuperación del malagueño le daba a la dirección deportiva cierto margen de maniobra a la hora de elegir al sustituto del suizo. No corría tanta prisa como la llegada de un central (al final fueron dos por el deseo de la propiedad de recuperar a Demichelis) y por eso se optó por aguardar a los últimos días del mercado invernal (concluye pasado mañana, a las doce de la noche) para decantarse por la mejor opción.

N’Diaye y Doucouré

La prioridad para Francesc Arnau se centra en que la última incorporación conozca la Liga. Pero desde que se confirmó la lesión de Recio el perfil sí que debe de estar bien definido. El malagueño era una alternativa clara en caso de contratiempo de Camacho, así que los dos primeros en la lista eran jugadores de distintas características, como N’Diaye (del Villarreal, claramente defensivo) y Doucouré (en el Watford y ex del Granada, que cuenta con más recorrido), ambos con presencia física.

José Rodríguez jugó en el Deportivo como volante derecho, no cuajó en Turquía y sólo lleva seis minutos en la Bundesliga

En las últimas horas se ha reactivado la opción de José Rodríguez, propuesto hasta la saciedad los dos últimos años por la empresa que representa a Javi Gracia. Como se recordará, esta última ya maniobró el último día del pasado mercado invernal para colocar a Uche con el beneplácito del entrenador navarro. En el caso del jugador alicantino del Mainz, cabe apuntar que en su experiencia en la Liga, con el Deportivo (sus actuaciones con el Real Madrid fueron contadas), jugó más como volante derecho.

Evidentemente José Rodríguez no es un medio de contención, ese futbolista imprescindible para tener cubiertas las espaldas en caso de que Camacho sufra algún contratiempo. Tras no cuajar en el Galatasaray, en el conjunto alemán el alicantino sólo ha jugado seis minutos en dos partidos y en tan corto periodo cometió una durísima entrada a un futbolista del Augsburgo, lo que desembocó en una sanción por cinco partidos.

Prosigue el mal fario: el preparador físico se rompió el gemelo en el descanso al controlar un envío de Keko

De un lado, la opción de José Rodríguez está muy a tiro, pero por otro el Málaga quiere apurar para ver si en el mercado aparece el medio defensivo que se requiere por las bajas de Recio y Kuzmanovic. Las esperanzas en N’Diaye se diluyen con el paso de las horas.