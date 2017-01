El Malagueño resuelve en un gran inicio del segundo tiempo

málaga. El Malagueño es cada vez más líder. Se puso el mono de trabajo, más la calidad que atesora, para ganar en El Duende a un Dos Hermanas-San Andrés que aguantó un tiempo pero que no pudo parar el vendaval que le vino encima en el segundo tiempo. Dos defensas fueron protagonistas, Álex Robles, con dos asistencias, y Luis, con dos goles, lideraron la victoria malaguista ante un voluntarioso rival.

1 DOS HERMANAS

4 ATLÉTICO MALAGUEÑO Dos Hermanas-San Andrés: Mario, Alberto (Raúl, minuto 66), Moi, Tote, Fran, Sergio, Robert, Sufián, Ito, Rafita (Gonzalo, minuto 66) y Pedro (Catanha, minuto 56). Atlético Malagueño: Aarón, Álex Robles, Javi Jiménez, Luis, Javi Mérida, Ían Pino, Santi (Alfred, minuto 86), Jose Carlos, Wojcik (David Muñoz, minuto 73), Kuki y Harper (Gabri, minuto 79). Goles: 0-1, minuto 28: Wojcik. 1-1, minuto 30: Moi. 1-2, minuto 47: Harper. 1-3, minuto 53: Luis. 1-4, minuto 62: Luis. Árbitro: Fernández Rodríguez (Granada). Amonestó a Alberto, Catanha y Rafita, y al visitante Santi. Campo: Partido disputado en El Duende ante unos 400 aficionados.

Lleno absoluto en el pequeño campo del Dos Hermanas-San Andrés, que quería protagonizar otra sorpresa como la jornada anterior ante el Antequera. Fue un partido intenso, con dos equipos que sabían a qué jugaban, y el Malagueño tomó el mando del derbi, buscando dominar el balón, y sabiendo que el fútbol directo iba a ser el protagonista. Estuvo siempre bien concentrado atrás y no dejando tener apenas el balón a los locales. El primer susto llegó en la portería de Aarón, pero Rafita no pudo rematar un balón perdido en el punto de penalti. Hubo una jugada parecida en el área amarilla, y esta vez Harper disparó a la media vuelta. El 0-1 llegó en una de las incorporaciones rápidas de Álex Robles que supo conectar con Wojcik, que no perdonó y marcó su séptimo gol en el filial, al que llegó hace semanas. Sin tiempo para digerir el tanto los locales reaccionan con su mejor arma: en un córner sacado por Robert, Moi, de cabeza, marcó el empate.

En el primer cuarto de hora del segundo tiempo se resolvió el encuentro. En una jugada calcada al 0-1, Harper remachó el segundo. Pudo pasar como en el primer tiempo, pero esta vez Aarón salva el remate de Ito de cabeza. En la siguiente jugada, Mario y Tote se estorbaronn a la hora de despejar, y Luis marca a placer el 1-3. Esta vez no hubo 'efecto Catanha', y el Malagueño ejercía de líder y cada llegada era un gol. El cuarto llegó en un lanzamiento desde la frontal de Luis (hasta hace poco en el primer equipo), que le pegó 'mordida', y se fue la pelota a la base del poste antes de besar las mallas.