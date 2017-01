Una plantilla con 26 profesionales

La plantilla del Málaga ya no pasará por los apuros de meses atrás en cuanto a la escasez de futbolistas. La llegada de José Rodríguez, cuya incorporación se hará oficial hoy, completa un bloque amplio, de nada menos que de 26 jugadores pertenecientes al primer equipo, aunque todavía se mantienen muchas bajas, algunas de ellas para toda la temporada. El club de Martiricos se ha reforzado al final en las tres líneas donde se detectaron carencias, y por partida doble en el centro de la defensa. En total se han incorporado al equipo en el mercado invernal nada menos que cuatro futbolistas, aunque dos ellos sólo estarán cedidos.

En este grupo de 26 futbolistas se incluyen a los lesionados (Kuzmanovic, Recio, Sandro yRicca), a Weligton, que se recupera de una intervención de menisco y no tiene ficha para la segunda vuelta, y Pablo, jugador del primer equipo cuya ficha corresponde al segundo. Al descartar las ausencias, sin embargo, la plantilla malaguista se reduce de una forma considerable, hasta los 21 jugadores. En cualquier caso, al margen de cómo funcionen al final los refuerzos, la plantilla dispone ya de, al menos, dos jugadores por posición.

A estos futbolistas, por su parte, hay que añadir los componentes al Malagueño que han contado en algunas ocasiones para el primer equipo. Son los casos de Aarón (varias veces convocado, aunque no llegó a jugar), Mula (sólo en la lista también), Luis Muñoz, Ontiveros y En-Nesyri. Estos jóvenes seguirán a disposición de Marcelo Romero para la segunda parte de la Liga, aunque la plantilla profesional ya está muy poblada y sus opciones de seguir participando son más pequeñas.

El último fichaje, que se incorpora cedido por el Mainz 05 alemán, llegó el domingo por la noche a la ciudad y ayer pasó el habitual reconocimiento médico en Clínicas Rincón. Pero no fue anunciado al final su fichaje por el Málaga debido a que quedaban algunos flecos que no se cerraron hasta anoche. Es previsible, de esta forma, que esta misma mañana haga oficial el club de Martiricos este fichaje, un centrocampista que deberá sustituir a los lesionados Kuzmanovic o Recio, si bien sus condiciones son menos defensivas.

Experiencia fuera de España

El joven jugador alicantino, de 22 años, se formó en la cantera del Real Madrid, donde jugó en su segundo equipo y también debutó con el primero, mientras que destacó en el Deportivo hace dos temporadas, antes de marcharse fuera de España. Su experiencia lejos de nuestro país, sin embargo, no fue excesivamente positiva para él (participó muy poco en el Mainz y tampoco en el Galatasaray).

Con la llegada de José Rodríguez, el Málaga cierra, en principio, el capítulo de fichajes, cuyo plazo concluye hoy mismo. Es previsible, salvo sorpresa, que no haya novedades en cuanto a las incorporaciones, si bien no se puede descartar que pueda aparecer alguna salida, aunque desde el club no se plantean ninguna marcha, ni siquiera de la muy poblada defensa. Pero algún jugador que no ha tenido muchas oportunidades en la primera fase de la competición podría plantearse a última hora cambiar de aires, sobre todo si le llega una propuesta atractiva de otro equipo. Habrá que esperar, pero se prevén pocos cambios o ninguno.