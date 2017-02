Arnau: "Sandro quiere estar aquí"

El director deportivo malaguista, Francesc Arnau, valoró esta mañana la actividad registrada en el mercado invernal, saldado con cuatro fichajes (por orden cronológico, Peñaranda, Demichelis, Luis Hernández y José Rodríguez) y sin salidas. El dirigente, discutido por el hecho de que algunas gestiones llegaran sin ser propuestas por él (la elección de Romero para el banquillo y la llegada de Demichelis), defendió el trabajo consensuado con el nuevo entrenador y la idoneidad de las contrataciones en función de la disponibilidad económica. "Se han intentado hacer las mejores gestiones posibles dentro de nuestras posibilidades. Con lo que me siento más satisfecho es con el tema de Luis Hernández (por la dificultad de la negociación), pero con lo que tenemos hay para afrontar con garantías lo que queda de campeonato", sostuvo.

Respecto a una de las preocupaciones especiales para la afición malaguista, el riesgo de salida de Sandro a la Premier, en especial por su baja cláusula de rescisión, que será menor aún desde junio, Arnau comentó: "Siempre hay rumores. Estoy contento, porque su compromiso es enorme desde el principio. En algún caso ha servido para callar cantos de sirena. Se siente muy querido y quiere estar aquí. No ha habido movimientos. De forma oficial no ha llegado nada, ningún papel con una propuesta de traspaso". Dicho esto, apostilló: "Sólo hubo una opción de salida en invierno, en el caso de los centrales, pero no se han dado". Se refería al superávit de especialistas en la defensa, y a jugadores como Koné y Llorente, ya que hay cinco profesionales para el eje de la zaga, además de Torres y el canterano Luis.

Otra de las cuestiones polémicas de este mercado invernal tuvo que ver con el fichaje final de José Rodríguez (cedido hasta junio, pero con una opción de compra de tres millones), cuando no es un especialista defensivo para el centro del campo, la principal necesidad. Arnau se explicó así: "Con él se ha cumplido la hoja de ruta de reforzar la defensa, la delantera y el centro del campo. El mercado invernal es complicado, atípico. No te deja trabajar con tiempo. Siempre suelen ser jugadores que no están jugando con sus equipos o con una situación especial. Creo que era una posición que había que reforzar, la de medio centro, y lo hemos hecho con José. Quizás se nos queda precario en cantidad con la baja de Recio. Nos suele pasar que donde tenemos más limitaciones se nos lesionan más".

A modo de balance, Arnau se refirió también a todas las decisiones tomadas durante la ventana abierta para fichajes y la situación generada con un cambio de entrenador: "Llevo dos mercados invernales y ambos han sido atípicos. Este empezó con la dimisión de Juande, y el otro, porque acababa de llegar. Debo insistir en que Juande se comportó como un caballero en la dimisión y en el tema contractual. Luego hubo que preparar al nuevo míster (Romero) e informarle de cómo iba todo, con la ventaja de que ya estaba antes en el club. Trabajamos en consenso y que viniera Peñaranda fue rápido, porque lo teníamos medio hablado y avanzado. Hablamos con Weligton, por la plaza de extracomunitario, y agradecemos su facilidad para ayudar al club. Demichelis fue una situación más sencilla. Había rescindido con el Espanyol y fue rápido. Lo de Luis Hernández es lo que me ha ocupado más tiempo. Fue duro, pero Luis apretó para salir de allí. No nos planteábamos una cesión, y queríamos algo más prolongado. Llegamos a un acuerdo con el Leicester después de quince o veinte días de una negociación muy dura".