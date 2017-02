José Rodríguez: «Vengo a trabajar y a que nadie pueda dudar de que lo he dado todo»

José Rodríguez es todo ganas de reivindicarse. De vuelta a la Liga española, tras un periplo en Turquía y Alemania (Estambul y Maguncia, respectivamente) que no le ha dado vuelo a su carrera, se entiende que el alicantino no dudase en aceptar la oferta del Málaga. Llega cedido solamente hasta junio, pero hay una opción de compra por tres millones de euros para que se le firme un contrato con el cuadro blanquiazul. Hay que recordar que a día de hoy tiene vinculación con el Mainz hasta 2020.

A sus 22 años, es como si comenzara de nuevo, con la ventaja de tener muchos años todavía de futbolista por delante: «Estoy muy feliz por estar aquí. Siempre quise venir a España, y se ha dado la oportunidad. Estoy muy ilusionado y quiero empezar a jugar ya, porque lo necesito. Esta es la mejor Liga del mundo», comentó ayer durante su presentación en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda.

El cuarto y último fichaje invernal (por orden cronológico, le precedieron Peñaranda, Demichelis y Luis Hernández), que lucirá el dorsal ‘25’, llega con el denominador común de la inactividad. Apenas seis minutos (repartidos en dos encuentros) es todo lo que se le ha podido ver en la Bundesliga en esta primera mitad del curso, pero el centrocampista llega en buena forma y se entrenó ayer a primera hora con el equipo en el Ciudad de Málaga. «Quiero estar donde me quieren. He notado que el Málaga me quiere, y para mí es lo más importante», sostuvo el excanterano del Real Madrid, que antes de responder las primeras preguntas de los medios quiso agradecer expresamente las gestiones del director deportivo, Francesc Arnau, que le escoltaba en la comparecencia, y del Málaga, en esta ocasión no representado por su propietario, el jeque Al-Thani.

Quiero estar donde me quieren. He notado que el Málaga me quiere y para mí es lo más importante» Hablé ya con Romero y es decisión del míster si puedo jugar ya. Por mí lo hacía mañana mismo» A mí me vino bien jugar con gente de tanto nivel, pero te quedas con una etiqueta para toda la vida»

Pese a su escaso bagaje en la Bundesliga, no calificó la experiencia del Mainz como un paso atrás: «Me ha venido bien estar en Alemania. He adquirido conceptos que no tenía». Además, habló de su estilo de juego y de si puede adaptarse al rol de ‘pivote’ defensivo, justo ahora que se ha lesionado Recio y que sólo queda Camacho como especialista para esta demarcación: «Es decisión del míster si puedo jugar ya. Por mí lo hacía mañana mismo. Me gusta mucho tener el balón, pero en la Bundesliga, que es una competición más física, me ha costado, aunque suelo correr mucho en los partidos».

Conversación con Romero

Al margen de polémicas acerca de si ha sido el fichaje idóneo para resolver un desequilibrio de puestos en la línea de centrocampistas, de lo que tiene ganas es de empezar a jugar y sentirse más valorado. «Esta temporada en mi anterior club no estuve bien, y no vengo a reivindicarme, sino a trabajar y a que nadie pueda dudar que lo he dado todo», sostuvo.

Desde un punto de vista burocrático no habrá problemas para que juegue, ya que el Málaga ha recibido el ‘transfer’ internacional. Además, Rodríguez reconoció que el martes tuvo una conversación larga con Romero y que entre sus actuales compañeros en el vestuario sólo había coincidido con uno de ellos en equipos anteriores, Llorente, con el que estuvo en el Castilla.De hecho ayer se les pudo ver corriendo juntos durante el inicio del entrenamiento.

El centrocampista, con Arnau, y su nuevo dorsal, el ‘25’. El alicantino, con la bandera malaguista. / Salvador Salas

Al hilo de otra de las preguntas que se le formuló, el jugador tampoco se siente ahora perjudicado por las expectativas de su debut en Primera División con sólo 17 años en un derbi entre el Real Madrid y el Atlético, en la etapa de Mourinho al frente del cuadro blanco y tras una polémica con Toril, que no le daba demasiados minutos en el filial, el Castilla. «Es un recuerdo muy bonito debutar tan joven en el Real Madrid. A mí me vino bien jugar con gente de tanto nivel, pero te quedas con una etiqueta para toda la vida, pero ahora me centro en lo que viene, y por eso estoy muy ilusionado», manifestó.

Finalmente, el director deportivo, Arnau, se refirió a la dificultad que ha supuesto esta cesión hasta junio (con una opción de compra cifrada en tres millones de euros a abonar al Mainz, con el que tiene contrato hasta 2020). «Ya he comentado otras veces las dificultades que tiene este mercado invernal. Hubo un fichaje rápido, el de Peñaranda, pero Luis (Hernández) ha costado bastante. Martín (Demichelis) fue sencillo, y lo de José Rodríguez fue a última hora». En todo caso, el exguardameta tendrá más tiempo hoy de analizar los pormenores del mercado de invierno, en otra comparecencia prevista ante los medios.