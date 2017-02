Romero: "Al equipo no se le puede pedir más"

El 'Gato' Romero sigue fiel a su filosofía que apuesta por mantener la calma ante una mala racha que ya se alarga demasiado. "Cuanto peor se ve la situación, más grande se hace el problema", explicó en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda después de desaprovechar una nueva oportunidad de conseguir su primera victoria como entrenador malaguista. Para el uruguayo, sus jugadores hicieron "un partido muy completo". "El trabajo se está notando dentro del campo; la dinámica del equipo es apostar por el fútbol". Romero afirmó que lo único que privó a sus pupilos de esquivar la derrota fue la suerte. "Hemos tenido muchas ocasiones, pero nos falta algo más de suerte para llevarnos al menos un punto. A nivel personal estoy contento; al equipo no se le puede pedir más".

Al técnico malaguista "no le tiembla el pulso" debido a los malos resultados. "No me pongo nervioso porque se está haciendo todo lo posible para conseguir la primera victoria. El trabajo se ve y solo falta el gol. El Málaga tiene eso que tienen todos los equipos que quieren hacer algo", añadió Romero, contento al menos por el apoyo de la grada. "Me ha gustado ver La Rosaleda acompañando y empujando al equipo. Gracias a la afición no hemos bajado los brazos". La preocupante falta de gol no ha contagiado al entrenador, para el cual solo hace falta tiempo y trabajo para revertir la situación. "Tenemos gente con gol: Charles, Santos, Peñaranda, Sandro... Hay que darles tranquilidad. De esto solo se sale trabajando; en algún momento entrará el balón".

El 'Gato' prefirió quedarse con los aspectos positivos del juego blanquiazul: "Ha habido control del partido, se ha intentado llegar por banda, hemos centrado y rematado mucho... Mis jugadores saben que se han dejado todo dentro del campo para conseguir al menos un empate, que habría sido más justo". Por su parte, el técnico del Espanyol, Quique Sánchez Flores, terminó el encuentro muy satisfecho por una victoria "desde el esfuerzo". "Hemos hecho un gran trabajo al jugar un partido diferente a los que estamos acostumbrados. Hemos cometido muchas imprecisiones pero la voluntad de los jugadores ha conseguido mantener la puerta a cero", apuntó el técnico.