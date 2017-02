Pablo: «La derrota duele cuando trabajas tanto y tan bien»

Más ocasiones, aunque con menos acierto. El Málaga sufrió ayer una nueva derrota en Liga, esta vez en casa y ante un Espanyol al que le bastó un gol para hacerse con los tres puntos. «Después de hacer un buen trabajo y generar ocasiones suficientes para meter varios tantos, no hemos estado acertados cara al gol y ellos, en el unico acercamiento con peligro que han tenido, nos han marcado con un disparo de treinta metros», comentó Luis Hernández en zona mixta tras el encuentro.

El defensa madrileño añadió: «El equipo está jodido por no sacar los tres puntos, pero sabemos que hemos hecho un buen trabajo y que hemos merecido muchísimo más. Ahora debemos estar tranquilos, mantener la calma; esa es la mejor forma para sacar los tres puntos». Se mostró realista una de las últimas incorporaciones del Málaga, aunque sin dejar a un lado su mensaje esperanzador. «Me quedo con la línea del equipo, que creo que es ascendente desde el úlñtimo partido. Debemos ser objetivos y seguir en esta línea. Si seguimos así, el gol va a acabar por entrar».

El canterano Pablo partió desde el once titular como pareja de Camacho en el centro del campo ante la baja de Recio y, tras el partido, también acudió a la zona mixta. «La derrota duele, porque a nadie le gusta perder, y menos cuando has trabajado tanto y tan bien», argumentó indignado con el resultado final, a lo que añadió: «Hemos hecho un buen partido. Creo que no nos ha faltado nada, sólo que entrara el balón. Hemos generado muchísimos córners y jugadas más que ellos».

En el vestuario, los jugadores perciben que existe un cambio, aunque, sin embargo, no termina por materializarse en goles y el Málaga sigue sumando derrotas en la competición liguera. «Confío en que esto no repercuta en el entrenador. Creo que a día de hoy se ha visto un cambio muy grande tanto en nosotros como en el juego desde que ha llegado Marcelo Romero. Bajo mi punto de vista sería un error que esto perjudicara al entrenador», sentenció Pablo.

Y es que esta es una situación de la que también están al corriente en el Espanyol. «El Málaga es un gran equipo y estoy seguro de que esta situación de tantas derrotas consecutivas en algún momento va a cambiar», comentó Marc Navarro. Aunque la realidad pasa por la contundente declaración del ‘perico’ Hernán Pérez: «Nos han hecho sufrir durante el partido, pero los partidos se ganan con goles»