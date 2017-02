Juan Carlos: "No nos podemos lamentar, ahora es cuando hay que apretar"

Con la cabeza bien alta y sabiendo que están haciendo un buen trabajo o, al menos, se están esforzando. Así entraba Juan Carlos a la sala de prensa antes de comparecer ante los medios “Estamos en una racha mala en la que no encontramos la victoria, pero hay que tener tranquilidad. Veo al equipo bien, creando ocasiones, defensivamente hemos mejorado, pero no queda otra que seguir trabajando con la cabeza alta. La victoria seguro que llega pronto”, valoraba el madrileño sobre la situación actual del equipo. A lo que añade: “A veces se gana haciendo malos partidos y ahora que estamos haciendo buenos partidos esa victoria no llega, el fútbol es así. No queda otra que trabajar más duro todavía en esas ocasiones que tenemos de hacer gol. Seguir siendo fuertes defensivamente y encajar el menor número de goles posible”.

Y es que tras la última derrota en casa ante el Espanyol, ya son ocho los partidos sin ganar seguidos que acumulan los blanquiazules. Una situación que podría repercutir en el futuro de Marcelo Romero. “Por desgracia, el primer culpable siempre es el entrenador. Pero creo que Marcelo está haciendo un buen trabajo, tiene a toda la gente enchufada, hay buen ambiente y yo creo que eso es importantísimo para que un equipo vaya bien. Lo que sí es verdad es que los resultados no están acompañando pero tanto mis compañeros como yo confiamos en el míster”, explica Juan Carlos, que también valoró la llegada del nuevo refuerzo de Romero en el cuerpo técnico, Weligton. “Hace nada era compañero y ahora pasa a ser parte del cuerpo técnico. Nos va a aportar tranquilidad, va a estar para animarnos para ayudarnos cuando pueda, nos va a venir muy bien que siga con nosotros”, destaca. A lo que añade: “Ojalá lleguemos todos a su edad con el físico que él tiene, estaba casi más rápido que yo. Ha aportado muchísimas cosas buenas al fútbol y esperemos que lo siga haciendo ahora con su nueva faceta”.

Asentado todavía en la parte media de la tabla, el Málaga se mantiene alejado de los puestos de descenso y con la mentalidad fijada únicamente en el juego del equipo. “Nosotros pensamos en nosotros. Como tengamos que pensar también en la presión de los equipos de abajo es peor todavía. Hay que continuar en esta línea seguro que pronto llega la victoria”, explica el blanquiazul. Y es que, centrados en el día a día, ahora les toca preparar el encuentro frente al Villarreal, que se celebrará el domingo a las 12.00 horas y fuera de casa. “Sabemos que va a ser un partido difícil, pero puede pasar cualquier cosa y el día menos pensado vamos a ganar”, explica el defensa. A lo que añade: “No hay partidos fáciles. Estamos jugando bien y solo nos falta esa victoria para darnos confianza a todos, la que nos hace falta para hacer una buena temporada en lo que queda. No nos podemos lamentar, queda mucho y ahora es cuándo hay que pegar un golpe encima de la mesa y apretar”.