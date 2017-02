Al-Thani también destituye a Carlos López

Andullah Al-Thani prescindió ayer de otra de las personas de más confianza durante su etapa en el Málaga, Carlos López. En las últimas tres temporadas y media había ejercido como delegado de equipo, pero siempre, desde que los actuales propietarios desembarcaron en la entidad, había pertenecido al núcleo más cercano. De hecho, el pasado verano fue el hombre fuerte en la gestión interna; eso sí, en todo momento en la sombra y de forma discreta.

López, que siempre rehuyó el protagonismo, llegó al Málaga en el verano de 2009 y en la práctica ejerció de responsable de seguridad, aunque oficialmente esa función correspondía a Eugenio Lorente (de hecho, fue López el que comenzó a viajar con la plantilla). Desde el primer día se convirtió en la sombra de Abdullah Ghubn y su labor fue muy valorada por el vicepresidente y también por el propio jeque.

Tras la marcha de Ghubn y la consolidación de Vicente Casado como director general, López se vio relegado tras la llegada de otra persona para coordinar la seguridad. Las notorias discrepancias entre Casado y López desembocaron en que este pasara a ejercer como delegado del equipo. Sin duda, pesó mucho la gran afinidad que tenía con los jugadores –que en el caso de Manuel Pellegrini era de amistad–, pero también el descontento con la labor de Vicente Valcarce.

Paradoja

Fue entonces cuando se daba la paradoja de que López, pese a haber sido desplazado a la función de delegado, se mantenía como el responsable del operativo cada vez que el jeque o alguno de sus familiares venían a Málaga y necesitaban estar acompañados. Así sucedió hasta que a finales del año pasado los Al-Thani decidieron prescindir de la cúpula directiva (primero Casado y más tarde el director general corporativo, Manuel Novo). Inicialmente dio la impresión de que el poder recaía en el grupo de abogados encabezado por Pedro González Segura y en la periodista gallega Belén Álvarez, pero fue a mediados de abril cuando quedó clara constancia de que las intenciones de los propietarios eran otras.

López, que empezó como responsable de seguridad en la práctica, tenía una gran afinidad con los jugadores

Efectivamente, el consejero Nayef Al-Thani hizo saber a su padre que la persona idónea era López, que de este modo pasó a tener un poder absoluto, lógicamente siempre bajo la supervisión de los propietarios. González Segura quedó para las funciones de mero asesor jurídico cara al litigio pendiente con BlueBay. De Belén Álvarez nunca más se supo.

Durante varios meses López asumió la coordinación interna del club, como un director general en la práctica. Precisamente el delegado fue la primera persona que contactó con Juande Ramos para tantear la opción de que regresara al Málaga ante la certeza que existía internamente sobre la marcha de Javi Gracia. Y también fue él quien, entre otras decisiones, avaló la incorporación de Carlos Pérez para que fuera la persona más cercana al jeque.

Discrepancias

Persona de fuerte carácter y muy directo, tuvo algunas discrepancias con el jeque que provocaron que en septiembre quedara relegado a un segundo plano en beneficio de Pérez. Tampoco es un secreto que Al-Thani ya no tenía la misma sintonía con él. No obstante, dada la lealtad mostrada siempre por López con los propietarios, se daba por hecho que su continuidad no peligraba. Así sucedió hasta que anteayer comenzó a gestarse la destitución del delegado.

El jeque mantuvo ayer una reunión con Weligton y no se descarta que este pase a ser el delegado

La decisión de prescindir de López, adelantada ayer por la edición digital de SUR poco después de las siete de la tarde, tuvo un enorme impacto entre la plantilla. La relación de López con los jugadores siempre ha sido extraordinaria y en esta fase sin un entrenador con experiencia su papel era, si cabe, más importante internamente a pesar de que él siempre ha rechazado su papel relevante en el club. No ha trascendido quién ocupará sus funciones de delegado, pero el jeque mantuvo en la tarde de ayer una reunión con Weligton, por lo que en el seno del equipo no descartan que el elegido sea el brasileño.