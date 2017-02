Luis Hernández: «Todos queremos un Málaga que pueda competir por cosas más bonitas»

El central Luis Hernández, madrileño de 27 años, se ha convertido en sólo dos partidos en un jugador de referencia en el equipo. Traspasado al Málaga en el mercado invernal, el defensa se muestra optimista y con la moral muy alta en relación al futuro del equipo en una entrevista a este periódico. Cree que un triunfo sacará rápido al conjunto blanquiazul la mala dinámica, mientras que cree que el proyecto del club es sólido. Piensa que el cuadro de Martiricos aspira a «cosas más bonitas» de lo que refleja ahora la clasificación.

–Se acaba de incorporar en una dinámica negativa de resultados. ¿Está preocupado?

–No, porque la dinámica es negativa en cuanto a los marcadores, pero no en cuanto a las sensaciones que transmite el equipo. En los dos partidos en los que he intervenido el Málaga ha estado en muy buena línea, y en ambos encuentros ha merecido más. Entonces está claro que no es una situación bonita, pero no nos podemos alejar de esta buena dinámica de juego.

–El Málaga ha cambiado de técnico y el nuevo, Marcelo Romero, pretende aplicar sus conceptos. ¿Ha observado esa nueva evolución en el juego del equipo?

–En el fútbol hablan los resultados, y no nos están acompañando. Pero la dinámica es buena y en los dos últimos partidos ha creado numerosas ocasiones, y concediendo muy pocas. El balance es bueno y, si seguimos en esta línea, los resultados van a llegar.

–Dos de los recién llegados acaparan dos plazas en la defensa. ¿Cómo se entiende con Demichelis, con el que no había coincidido?

–Ni siquiera había jugado contra él. Lo he visto en televisión. Pero es fácil jugar al lado de un futbolista de su calidad, de su experiencia y sus características. En los dos partidos nos hemos entendido muy bien. Estoy muy a gusto y deseando ayudar al equipo.

–¿Y con el resto de la plantilla?

–Además de Jony, había coincidido con Juankar en el Madrid, dos años, con Camacho en la selección, con Torres en la cantera del Madrid, y la verdad es que conocía casi a todos los demás de haberme enfrentado a ellos en algún momento. Hay un grupo magnífico, que encima es joven y tiene mucho margen de mejoría por delante. Debemos tener tranquilidad ante esta situación e intentar sacar los tres puntos rápido, que es lo que nos va a dar confianza para que el equipo siga creciendo.

–Ha militado en varios equipos, pero es el Sporting es el que lo lanzó definitivamente en su carrera.

–Sí, salgo del Madrid y firmo en el Sporting, donde estuve cuatro años. Al comienzo la situación era complicada. Luego logramos ascender y mantener al equipo en Primera. Y ahí acabó mi experiencia en el Sporting, que fue muy positiva, y siempre le voy a estar agradecido al club. Ahora lo veo desde la lejanía y sufro.

–Luego da un gran salto, nada menos que a las filas del campeón de la Premier, el Leicester. Pero todo cambió. ¿Qué le ha ocurrido al equipo esta campaña? ¿Por qué no tuvo usted mucha participación?

–Al final, cuando un equipo pequeño gana la Liga, mantener ese nivel es muy complicado. Se marchó un jugador importante, como era Kanté, y no comenzó bien. Era muy difícil ganar. Y también está en la Champions. Y en mi caso, jugué nueve partidos, pero soy un futbolista ambicioso, que quiero más regularidad. También me utilizaban de lateral, que no es lo que más se adapta a mis condiciones. Cuando tuve la llamada del Málaga no me lo pensé dos veces.

–¿Qué es lo que más le convenció?

–El proyecto, el club, que lo conocía perfectamente. Es un club grande de España, que estuvo en Europa hace poco. Hay un proyecto muy bueno. Se están sentando las bases para que este equipo crezca, evolucione y pueda dar muchas alegrías a la afición.

–El Málaga apostó por usted y pagó dos millones por su traspaso. ¿Qué espera de esta nueva etapa?

–Espero devolver la confianza y el esfuerzo que ha hecho el club con trabajo y resultados. Ayudar en todo lo posible y, a partir de ahí, teniendo una mirada más de futuro, espero seguir creciendo como futbolista, a la par que el club. Todos queremos un Málaga que pueda competir por cosas más bonitas.

–En el tiempo que lleva aquí ya ha podido ver cómo funciona el club y la ciudad. ¿Qué primer balance hace?

–Me parece un club magnífico. Tiene muy buenas condiciones. Se están sentando unas bases sólidas para que sigan creciendo tanto el club como el equipo. Tiene una afición muy buena, y lo demostró el otro día con un marcador adverso. En cuanto a la ciudad, su calidad de vida es altísima. Espero estar muchos años aquí con mi familia y mis hijos.

–La plantilla se ha reforzado mucho. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Es adecuada su posición actual?

–No creo que la posición sea esta. Estamos en una dinámica negativa de resultados. Parece que nos cuesta sacar marcadores positivos. No tenemos esa dinámica en la que todos sale de cara o ese puntito de suerte. Pero estoy convencido de que cuando saquemos tres puntos el equipo va a ir para arriba.

–El peligro del descenso es escaso ahora, pero parece imprescindible reaccionar lo antes posible.

–Está claro, pero en cuanto a resultados. Sacar los tres puntos, si puede ser el domingo, nos reforzaría la moral y nos permitiría seguir creciendo en nuestra filosofía. Pero el equipo es intenso, compite y no pierde la cara en los partidos. No debemos confundir la dinámica de resultados con la dinámica del equipo.

–¿Dónde está la clave para transformar esa mejoría que usted observa en buenos resultados?

–Creo que todo el mundo lo está viendo. Ante Osasuna el equipo mereció mucho más que un empate. Nos hicieron un gol casi en la única ocasión. Y el otro día, igual (ante el Espanyol). Firmo de aquí al final de temporada que sigamos generando las mismas ocasiones y conceder muy pocas, como los últimos partidos.

–Tras su llegada ha mejorado la defensa y ha quedo corregido el problema defensivo que existía. ¿Está contento con su trabajo?

–Sí, pero me gusta valorar la dinámica del grupo. Pero cuando el equipo es capaz de generar tantas ocasiones y defender bien no sólo es por la defensa. Es algo del grupo, que tiene que ser solidario. Y cuando genera oportunidades, igual.

–Llegó tras la marcha de Juande Ramos y ahora dirige al equipo un cuerpo técnico nuevo, con menos experiencia. ¿Cómo valora su trabajo?

–Muy bien. A nivel personal, la bienvenida suya y del vestuario ha sido muy buena. Está buscando la manera de sacar resultados positivos, y lo está haciendo de la mejor manera posible. Desde su experiencia nos transmite esa tranquilidad que debemos tener. Es un entrenador joven, pero eso también le da ese punto de ilusión que al final traslada en el día a día al grupo.

–La afición está ya inquieta con los resultados. ¿Qué le diría ahora?

–Que siga creyendo en la plantilla, que tiene ambición e ilusión, y es joven. Manteniendo esta línea el equipo, los resultados van a llegar. La afición debe seguir empujádonos, como lo hace. Pronto llegarán lo resultados.