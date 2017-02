Escribá: «El Málaga es mejor equipo de lo que dicta la clasificación»

El técnico del Villarreal, Fran Escribá, se refirió ayer en rueda de prensa al duelo de mañana ante el Málaga. De algún modo hizo referencia implícita a que el calendario de su equipo después es exigente, con dos partidos ante el Roma, uno ante el Real Madrid y otro contra la Real Sociedad, rival directo en la pugna por una plaza europea. «Tenemos que mantenernos fuertes en casa, porque un tropiezo ante el Málaga sería peligroso cara a los siguientes partidos, pero estoy convencido de que el equipo sabrá aprovechar su buena línea de las ultimas semanas», dijo.

Asimismo, desconfió de la racha de ocho jornadas sin vencer del Málaga: «Es cierto que no viene bien en cuanto a resultados, pero está algo mejor en cuanto a sensaciones. Es mejor equipo de lo que dice la clasificación. Han merecido mejores resultados en esta racha mala. El otro día fueron mejores que el Espanyol, con infinidad de ocasiones pero no pudieron remontar. Ellos mismos lo dicen», continuó, y se refirió a la buena evolución de Soldado, que en breve reaparecerá (no mañana) y a que Bonera no estará disponible para el partido. Finalmente, aplazó cualquier debate sobre el Roma: «Lógicamente es un gran equipo, pero a partir del lunes tendremos los cinco sentidos en ellos. El domingo va a jugar el mejor once posible».