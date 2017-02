Clamor contra el arbitraje

La sucesión de errores arbitrales en las últimas jornadas contra el Málaga encontró su techo este mediodía, en la nefasta actuación del colegiado vasco Vicandi Garrido, que privó al cuadro de La Rosaleda de un penalti a favor en el minuto 55, de Trigueros a Charles, y señaló en el 61 otro inexistente al Villarreal, que supuso el empate definitivo (obra de Bruno).

En el Málaga la campaña no había sido del todo adversa, pero los arbitrajes perjudiciales se han sucedido desde la llegada de Marcelo Romero al banquillo. Primero, en el duelo contra la Real Sociedad, porque el córner del origen del 0-2 no existió (incluso se reclamó fuera de juego de Juanmi en el tanto, pero las imágenes no pudieron confirmar este extremo); después, en el segundo tanto del Real Madrid en el Bernabéu, en un fuera de juego de Sergio Ramos tras el saque de falta de Kroos; incluso en Pamplona el gol de Causic estuvo al borde del reglamento y pudo ser innvalidado por fuera de juego previo, en una acción milimétrica.

Finalmente, los errores de Vicandi Garrido ayer fueron ya objeto de indignación. Charles fue claro al acabar el partido: "Es normal mi enfado. Creo que no nos pitan un penalti clarísimo y a la sigiente jugada pita otro que no es… Si uno habla no puede hablar. Si no habla…".

La Federación de Peñas Malaguistas emitió también un comunicado tras el choque al respecto. "Hay actitudes que no podemos pasar por alto, y una de ellas es el arbitraje del señorVicandi Garrido (…) Un colegiado, debe guardar unas mínimas normas de respeto, como juez que se le presupone ser, en el cometido de su función, y la actitud mostrada dista mucho de ese mínimo respeto exigido, riéndose (literalmente) de los jugadores del Málaga Club de Fútbol, mientras mostraba tarjetas injustas a los mismos (…) Solo queremos, tras esta exposición, que se nos trate con el mismo respeto que al resto de clubes de la supuestamente mejor liga del mundo".

El vicepresidente, Nasser Al-Thani, manifestó también en su perfil de Twitter: "Todos sabemos lo que está pasando y os prometemos que por nuestra parte trabajaremos duro para solucionarlo". Su mensaje algo enigmático respondía a las peticiones de aficionados exigiendo un interlocutor que manifestara sus protestas por el arbitraje a LaLiga.