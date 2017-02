El debut de José Rodríguez, gran novedad en un once del Málaga con muchos cambios

Marcelo Romero tenía que hacer algunas variaciones, una de ellas obligada por la baja de Juan Carlos, en el once del Málaga para medirse al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Y la novedad más destacada se centra en el debut de José Rodríguez, que forma parte del once titular después de su incorporación en el mercado invernal.

Pero no se queda ahí la 'revolución' de Romero, ya que también le ha dado entrada en el equipo a Keko, ya recuperado por completo de su lesión, y a Charles, que ya ha disfrutado de minutos, pero no en el once inicial. Asimismo entra Torres en el lugar de Juan Carlos. Se cae de la convocatoria Peñaranda.

Este es el once del Málaga: Kameni; Rosales, Luis Hernández, Demichelis, Torres; Keko, Camacho, José Rodríguez, Chory Castro; Pablo y Charles.‬ Por su parte, el Villarreal deja fuera de la titularidad al malagueño Samu Castillejo. Este es su equipo: Asenjo; Mario, Víctor Ruiz, Álvaro González, José Ángel; Dos Santos, Bruno, Trigueros, Soriano; Adrián y Sansone.