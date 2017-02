Los jugadores malaguistas no ocultaron tras el partido su enfado por la labor arbitral de Vicandi Garrido, que privó al Málaga de un claro penalti a Charles y muy poco después decretó uno que no fue a Sansone, acciones que costaron la tarjeta amarilla por protestas a Charles, Camacho y Demichelis.

"Es normal mi enfado. Creo que no nos pitan un penalti clarísimo y a la siguiente jugada pita otro que no es... Si uno habla no puede hablar. Si no habla...", declaró el protagonista del penalti no pitado Charles, con mucha rabia, en las entrevistas oficiales de LaLiga a pie de campo. Mordiéndose la lengua hacía mención a la posibilidad de ser multado por el Comité de Competición, como ya se han dado varios precedentes con jugadores, técnicos y dirigentes en este campeonato.

"Jugamos un gran partido, y actuando así ganaremos muy pronto", declaró Charles, que consideró que el resultado justo hubiera sido llevarse los tres puntos de Villarreal. "Merecimos mucho más", confirmó, mientras que el capitán local, Bruno Soriano, pasó por encima de las jugadas polémicas del partido disculpando la labor arbitral. "Es difícil dentro del campo. No los he visto muy bien", dijo sobre los penaltis sin entrar en más detalles, porque no beneficia a su equipo.