Romero: «Hay que vivir el momento y no pensar tanto en la racha»

El técnico malaguista, Marcelo Romero, no se mostró preocupado ayer por el tema central de debate en torno al equipo, la falta de gol que está sufriendo, en especial a raíz de la lesión del máximo artillero, Sandro, y de las ocasiones marradas ante el Espanyol (0-1), con profusión de envíos al área. «Siempre estamos trabajando para provocar córners y llegadas por las bandas y por dentro. No hemos tenido la fortuna de haber convertido hasta ahora, pero el trabajo que practicamos está saliendo. Preocupante sería que no tuviéramos opciones de gol», argumentó.

El uruguayo consideró que la clave en el duelo de hoy puede estar en tratar de reducir la cuota de porcentaje de posesión de balón del Villarreal. Además, no ocultó elogios sobre un rival que ocupa puestos europeos: «Sabemos que el Villarreal tiene un gran equipo. Tenemos que estar pendientes de tener el balón, de hacernos fuertes en su propio campo. Ellos tienen muy buenos jugadores y recambios. Las características de los que entran y salen son las mismas. Juegan mucho con los extremos por dentro. Además, Bruno y Trigueros mueven muy bien el balón».

Jugar más rápido

Dicho esto, tuvo clara también la explicación de por qué es el equipo menos goleado de la Liga española, con catorce tantos: «Tiene mucho el balón, y cuando tienes el control del juego controlas el partido. Algo estará haciendo bien. Tendremos que esforzarnos para romper su línea defensiva y jugar más rápido».

Romero hizo también su valoración sobre la entrada de Weligton en el cuerpo técnico: «Ha estado cercano a sus compañeros hace poco y es un líder en el vestuario. Va a hacer lo que hice yo. Es necesario tener alguien dentro del cuerpo técnico y en el que los jugadores se puedan apoyar. Es más fácil así para nosotros conocer lo que piensan los jugadores».

El ‘charrúa’ valoró la importancia de poner fin a una larga racha de partidos sin ganar en la Liga o sin vencer fuera: «La responsabilidad es la misma tanto fuera como en casa. Hay que salir a ganar. Intento mantener la tranquilidad. Estamos en un momento en que la calma puede suponer la victoria nuestra. Hay que vivir el momento y no pensar tanto en la racha, a pesar de que tenemos un partido difícil».

El ‘Gato’ justificó que viajen diecinueve jugadores (sin que haya constancia de jugadores con problemas físicos) –«hay que ajustar la decisión al máximo; hay que valorarlo todo»– y ofreció posibilidades a Torres y Mikel para suplir a Juan Carlos. «Hay que valorar bien quién es el extremo del rival... Mikel está en un momento muy bueno, y Miguel (Torres) es muy competitivo», dijo. Por último, cree que a su equipo no le está faltando fortaleza mental pese a la racha:«Creo que no acusamos un gol en contra. Ante el Real Madrid seguimos atacando igual. Hicimos el 2-1 y Chory tuvo una para haber empatado. También en Pamplona y contra el Espanyol».