El agarrón a Charles que vio todo el mundo, menos Bikandi Garrido

A pesar de que nuestro equipo no está haciendo un buen fútbol esta temporada, sí es cierto que si no hubiera sido por los árbitros que nos han "robado" varios puntos con goles que nos han marcado en fueras de juego, penaltis pitados que no lo eran o goles marcados mal anulados, estaríamos mejor clasificados. Y yo me digo no es posible que lo mismo que son sancionados los jugadores, lo sean también los árbitros? Cual es el motivo que siempre favorezcan a los equipos grandes en detrimento de los pequeños? Hay intereses creados al respecto?