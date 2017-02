Romero: «No te pitan un penalti claro y encima te condicionan con dos tarjetas»

El técnico malaguista, Marcelo Romero, expresó ayer sin ambages su malestar con el arbitraje y su decepción por el hecho de que los méritos del equipo no se estén plasmando en los resultados. «Me marcho con la sensación de que el equipo sigue mejorando, intentando jugar al fútbol. Hemos jugado contra un rival muy difícil, además de que es muy complicado de hacerle goles. Pero hemos tenido nuestras oportunidades y hemos logrado marcar fuera de casa. Estoy contento por el equipo y por el sacrificio que hoy ha realizado dentro del campo», dijo haciendo una valoración meramente deportiva de choque.

Sin embargo, lógicamente, Romero no se pudo reprimir para quejarse del penalti no señalado y el que sí se decretó a favor del Villarreal. «Contra el Real Madrid nos hacen un gol en fuera de juego, contra Osasuna nos hacen también otro gol en fuera de juego, y hoy nos pitan un penalti que no existe. Después hemos visto las imágenes del claro penalti que no le hacen a Charles, que tiene a Trigueros colgado del brazo, el árbitro estaba en buena posición para pitar… Encima te condiciona el resto del partido, te sacan dos tarjetas en un partido que estaba siendo bonito para los dos equipos».

«El mismo respeto que hay que tenerles a los ‘grandes’ hay que tenerlo para los equipos que venimos de abajo»

Romero había tomado carrerilla y siguió con sus quejas: «Creo que ya venimos de varios partidos así. Nos estamos jugando todos mucho, de los jugadores del Málaga dependen muchas familias, y no venimos a los campos a pasear, sino a jugar y a competir. El mismo respeto que hay que tenerle a los grandes hay que tenerlo también para los equipos que venimos de abajo».

Condicionados

«El de hoy no era una partido como para que se nos hubiera ido de las manos –insistió–, y más de este modo. Llevamos ya con este tres partidos que hemos estado condicionados, bien por goles o por penaltis que no han sido. La suma de puntos así se hace más complicada cuando se te pone todo cuesta arriba, con lo que cuesta sumarlos». Dicho esto, expresó su confianza en que los resultados llegarán: «El equipo quiere ganar, quiere competir, no ser sólo un equipo de media tabla, sino ser algo más. Queremos crecer. Para ello es necesario seguir con el gran apoyo de nuestra afición, es ella la que nos da el empuje. El equipo va a salir de esta situación».

Finalmente, se refirió al buen partido de Jony: «Está apretando, entrenándose muy bien, como para estar en el once. Hay momentos que los partidos requieren otros jugadores, pero hoy ha demostrado que está a buen nivel para poder jugar de titular. Es muy difícil cuando juegan sólo once intentar buscar la solución».

Escribá:«Creo que regalamos el primer cuarto de hora, hasta que nos metieron el gol»

Por su parte, el entrenador del Villarreal, Fran Escribá, se quejó del mal arranque de los suyos ante el Málaga: «Creo que regalamos el primer cuarto de hora, hasta que nos metieron el gol. A partir de ahí, completamos una gran primera parte, pero fallamos algunas ocasiones. Después se complicó todo con la expulsión, y pasamos de jugar por ganar a jugar por no perder, así que hay que dar por bueno el punto».

A pesar del empate en casa, que complica las opciones europeas, del Villarreal, declaró en descarga de su plantilla: «No hay que hacer una lectura tremendista. Es un tropiezo de los que ocurren muchas veces. Ningún punto es fácil y creo que hay que darlo por bueno según se puso el partido. Siempre competimos bien. Hasta que no nos marcaron el gol no supimos reaccionar, pero luego creo que hemos jugado bien. El equipo creó ocasiones claras, pero no acertamos».