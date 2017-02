Arnau dice que el Valencia quiso fichar a Camacho

El director deportivo del Málaga, Francesc Arnau, reconoció ayer que el Valencia se interesó en el fichaje de Camacho en el pasado mercado invernal, según aseguró en la Cadena Ser. «Hablé con Alexanko sobre este tema, pero no hubo mucho más», afirmó al referirse al máximo responsable técnico del conjunto levantino, José Ramón Alexanko. El club de Martiricos, de esta forma, rechazó una propuesta que no llegó a oficializarse tras los contactos. «Hubo una conversación que no terminó en un documento. Pero lo importante es que Camacho está aquí, implicado y en una línea excelente», apuntó Arnau.

El propio futbolista fue el que admitió días atrás en una entrevista en ‘As’ que había recibido una oferta en el mercado invernal para marcharse a otro equipo. En cualquier caso, ninguna de las partes admitieron cuál es la cantidad propuesta por el club valenciano para comprar al medio centro, aunque todo hace indicar que estaba muy lejos de la cláusula de rescisión del jugador, que ahora se sitúa en 18 millones. Más cerca, sin embargo, se quedó el pasado verano el West Bromwich Albion, que llegaba a los 15 millones, pero el jeque Abdullah Al-Thani la rechazó en su momento. De ahí que ahora estén negociando la renovación del contrato del futbolista, que se sigue alargando después de algunos meses.

Asimismo, Arnau se refirió en la Cadena Ser a otros asuntos de la entidad y también reconoció que el club está pensando también en el fichaje del delantero del Lugo Joselu cara a la próxima campaña. «El año pasado existían más posibilidades que este de encontrar jugadores libres. Joselu puede estar en la lista, porque es el máximo goleador de Segunda. Es un jugador que queda libre», dijo.