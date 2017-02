Juanpi: “Este es uno de los días más felices de mi vida”

Esta es su tercera temporada desde que debutara con el primer equipo del Málaga en 2014. Ahora, el club, vuelve a renovarlo, esta vez por cinco campañas, hasta 2021. “Mi primera renovación aquí fue uno de los mejores días de mi vida, ahora con la segunda, puedo decir lo mismo”, comentó Juanpi en el acto ante la prensa celebrado este mediodía en la sala de prensa Juan Cortés. “Llegué de 'paquete' de Rondón, apadrinado por él y le agradezco esa ayuda. Mi sueño era llegar al primer equipo y cuando das pasos así en tu carrera no te lo crees. Llevo aquí ya casi siete años y espero que haya más renovaciones. Me siento muy contento aquí, como en casa”, recordó.

Sus primeros pasos fueron por La Academia del Málaga. Momentos que recuerda con claridad el director deportivo del club, Francesc Arnau. “Fue uno de los jugadores que más me llamó la atención, sin duda, uno ejemplo de formación de La Academia, que ha sabido adaptarse a la filosofía del club”, explicó. “Ahora, con las mejoras de su nuevo contrato, va a contar con salarios y cláusulas de rescisión al nivel del primer equipo”, añadió cuestionado al respecto. Aunque no ha sido el único en respaldar al mediapunta venezolano ante la prensa. También lo ha hecho el presidente Al Thani. “Este es un día muy importante. Es un jugador que ha crecido con nosotros, es internacional con su selección y creo que va a seguir creciendo y mejorando. Es un jugador muy importante para nuestro futuro, confío mucho en él”, explicó el jeque.

Una confianza que Juanpi también guarda en sí mismo. “La tengo desde siempre, las cosas pueden salir o no pero la confianza es plena, mi mentalidad siempre ha sido la del trabajo. Y si antes no tenía la suficiente, este contrato ahora me la va a dar mucho más”, argumentó el atacante, que ha sabido adaptarse en estos años a la ciudad y, en cuanto a los últimos cambios del equipo, también a Marcelo Romero. “Tenemos mucha química, tenemos una relación bastante abierta y eso nos ayuda a que nos sintamos mejor en el campo. Eso es lo que el jugador necesita. El ambiente que vemos a diario es una maravilla y eso se agradece”.