Luis Hernández: " El equipo ha merecido mucho más de lo que ha conseguido"

Restan tres días para el encuentro en La Rosaleda ante Las Palmas y los de Marcelo Romero ya están concienciados para ello. “Es un partido que tenemos que ganar. Va a ser complicado, ya que es un rival al que le gusta llevar el peso del partido. Jugando en casa tenemos que ir a sacar los tres puntos. Debemos intentar continuar con esa línea de juego del equipo, e intentar sacar la victoria que nos de ese puntito de confianza para afrontar lo que queda de campeonato”, argumenta el central Luis Hernández en unas declaraciones ofrecidas por el club. A lo que añade: “La línea que lleva el equipo es muy buena. Estamos creando ocasiones de gol y defendiendo bien, desde el delantero hasta el último defensa. Eso no habla de los resultados que estamos teniendo, sobre todo en estos últimos tres partidos. El equipo ha merecido mucho más de lo que ha conseguido. No debemos salir de esta línea. Está claro que los resultados son los que marcan, pero lo importante es la línea ascendente que lleva el equipo y debemos mantenerla para que lleguen las victorias”.

El defensa ha sido una de las últimas incorporaciones del equipo y una de las primeras tras la llegada del nuevo técnico, y asegura que se está adaptando rápidamente a su nueva vida en Málaga. “Mi adaptación ha sido muy buena y rápida. Hay un vestuario muy bueno, un grupo muy sano, de gente joven y alegre. Me han puesto las cosas muy fáciles y me han acogido muy bien. Tanto los compañeros como el cuerpo técnico han hecho que mi adaptación más fácil”, asegura. Además, cuestionado sober la ciudad, comenta: “Málaga es una ciudad que te invita a pasar tiempo en la calle. El clima te da un puntito más de felicidad. En cuanto a la calidad de vida, no tiene nada que ver Leicester con Málaga”. Un proceso que también ha hecho más fácil el que Luis Hernández se haya asentado en el once titular en los últimos encuentros. “Intento dar el cien por cien cada día en los entrenamientos y devolver la confianza que el Club ha puesto en mí. Al final es el entrenador el que decide. En el día a día, intento trabajar fuerte para estar a disposición del míster, y que sea el quien elija”, explica.

Aunque más allá de la propia ciudad y del ambiente en el vestuario, el exjugador del Leicester también ha manifestado su satisafacción el apoyo que le ha brindado de la afición desde su llegada. “El otro día el público estuvo fantástico, encima en una situación adversa por los resultados del equipo y porque el marcador se puso en contra. Desde el primer minuto hasta el último estuvo encima de nosotros, y es una parte muy importante para el equipo”, comenta. A lo que añade un mensaje de esperanza para los malaguistas: “Espero que sigan creyendo en este equipo y que no se fijen sólo en los resultados, sino en la línea que lleva el equipo. Estamos seguros y confiados de que la victoria va a llegar pronto. Ojalá sea este lunes en casa para dedicársela a ellos. Juntos vamos a seguir creciendo, sumando y vamos a ganar puestos en la clasificación”.