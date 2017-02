«Queremos ser ambiciosos, no un Málaga conformista»

El técnico malaguista, Marcelo Romero, valoró ayer la importancia estratégica de derrotar a Las Palmas. Ya no sólo para cerrar una racha de nueve jornadas sin ganar, sino también por la opción de dejar la zona de descenso a diez puntos, con quince jornadas por delante, una brecha que sería casi definitiva. «Los siete puntos que tenemos de ventaja sobre la zona de descenso no son para relajarse», previno, y destacó lo importante que sería un colchón más amplio. «El Deportivo también ha perdido, y la zona media se está apretando. Tenemos la posibilidad de irnos a diez puntos, pero también es importante tener cerca a los equipos que están por delante para tener una motivación cara al futuro», añadió el uruguayo.

Esta vez el ‘Gato’ no polemizó sobre los arbitrajes, ya en frío, una vez superado el disgusto de lo sucedido en el Estadio de la Cerámica: «Intentamos dejarlo apartado. Fue una situación difícil para nosotros, porque ante un Villarreal muy fuerte se hizo un gran partido. Ya pasó y tenemos la revancha este lunes. Va a ser un partido muy lindo». Además, el preparador malaguista descartó que la fuerte tormenta de madrugada haya afectado al terreno de juego, y valoró el estilo definido de su rival: «Juega muy libre, con buen toque. Inicia muy bien el juego. Es competitivo, pero sufre cuando no tiene el balón y puede dejar espacios en zonas defensivas. Setién le ha dado un cambio importante al equipo. Como entrenador es uno de los técnicos en que me fijo. Intento aprender de él».

Además, pese al amplio periodo sin saborear triunfos, coincidió en el análisis generalizado que se hace al equipo y en su mejoría en las últimas semanas: «Se ha demostrado en varias jornadas que somos superiores al rival. Hay una dinámica positiva, y nos hemos dado cuenta de que en cualquier campo se puede salir a jugar y ganar. El equipo esta en un nivel muy alto de competición». Por eso insistió en un mensaje ambicioso, que no se centre sólo en asegurar cuanto antes la permanencia. «Queremos ser ambiciosos. No un Málaga conformista, sino un equipo que busque objetivos más importantes», dijo, aunque la lucha por las plazas europeas se ha convertido casi utópica.

Finalmente, Romero no quiso concretar si va a repetir once por primera vez, tras la buena actuación de su equipo en el Estadio de la Cerámica, que ha generado críticas muy positivas. «Intentaremos valorar al equipo rival. Continuaremos con la línea de trabajo conseguida. Lo importante es tener claro por dónde te pueden hacer daño. A lo mejor necesitamos a alguno de los no habituales, pero creo que se ha hecho un bloque fuerte», dijo para evitar dar pistas.

Por su parte, el entrenador de Las Palmas, Quique Setién, también consideró complicada la cita. «El Málaga me parece un equipo bastante intenso y equilibrado, nos va a poner las cosas difíciles», dijo. También se refirió a los malos números de su equipo fuera, con cinco puntos sumados (un triunfo, dos empates y siete derrotas). «El equipo no está teniendo el punto de lucidez cara a gol. Es lo que nos falta, pero esperamos cambiar ya nuestra dinámica fuera de casa». «También hemos hecho buenos partidos fuera de casa para haber empatado o ganado», matizó.