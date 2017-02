Definitivamente el Málaga es otro. Al menos, en el aspecto defensivo. De no haber sido por dos tiros lejanos que sorprendieron a Kameni y un penalti inexistente, habría conseguido mantener su puerta a cero los tres últimos encuentros. Pero, pese a este reto no conseguido –y que tanto se resiste–, la llegada de dos ‘generales de invierno’ a la zaga ha sido crucial para cambiar radicalmente las sensaciones en cuanto a la firmeza y la seguridad. Demichelis y Luis Hernández le han cambiado la cara al equipo.

El Eibar y la espina clavada del central argentino

No va a ser un partido cualquiera para Demichelis el que va a celebrarse el sábado en Ipurua (20.45 horas). El central argentino tiene una espina clavada con el Eibar, porque fue el rival en su único partido como titular en el campo del Espanyol. Yprobablemente él pagó los platos rotos de una desastrosa primera parte en la que su equipo encajó un doloroso 0-3 tras los goles de Sergi Enrich, Diego Reyes (en propia puerta) y Kike. Hasta aquel encuentro, en la novena jornada, ‘Micho’ sólo había ido convocado en cinco ocasiones y había comprobado cómo Quique Flores, que le había insistido en que contaba con él, utilizaba en el centro de la defensa a David López, centrocampista durante toda su carrera. Es cierto que el ‘3’ blanquiazul no tuvo su tarde, pero tampoco sus compañeros. Tras el descanso el cuadro ‘periquito’ logró empatar, pero el técnico perdió la confianza en el argentino. La semana siguiente ya no fue titular y sólo disputó los ocho últimos minutos en el Villamarín (entró por Hernán Pérez para asegurar el triunfo por 0-1). Desde la undécima jornada ya no figuró en las convocatorias y supo que debía buscar salida. Su sueño era regresar al Málaga. Y pudo cumplirlo.