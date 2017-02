Recio: "Renovar es una alegría inmensa, más aún en estos momentos duros para mí"

El malagueño Recio fue el protagonista este mediodía en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda, tras firmar su renovación con el Málaga hasta 2021. El centrocampista malagueño (único jugador de la provincia en la plantilla con ficha profesional) se mostró feliz de ampliar su vinculación con el club en el que se formó, especialmente en esta temporada que no está siendo nada buena para él en cuanto a lesiones. Recio estuvo arropado por el presidente Al-Thani, por Arnau y por algunos compañeros de la plantilla, como Camacho. El máximo responsable de la entidad de Martiricos destacó lo "fácil y flexible" que había sido la negociación con Recio para que siguiera en el Málaga.

"Cada vez que renuevo con el Málaga es un sueño cumplido, estoy súper feliz. Esta renovación es especial por el año que vengo de lesiones, algo que nunca me ha pasado en mi carrera. Renovar es una alegría inmensa en estos momentos duros para mí. Significa mucho", comentó. El centrocampista reconoció que tuvo contactos con otros clubes, pero que su prioridad siempre fue seguir en Málaga. "En su momento hubo contactos con otros clubes, pero el Málaga y yo lo teníamos claro, mi primera opción siempre fue el Málaga. Soy un privilegiado, pocos jugadores de Primera pueden presumir jugar en el equipo de su ciudad", declaró.

Recio, que tuvo que pasar por el quirófano por una fractura en su brazo derecho que se produjo en el duelo con Osasuna, es consciente de que aún le queda tiempo para regresar a los terrenos de juego: "Me operé hace tres semanas, me dieron un plazo de recuperación de dos meses. Ahora estoy en rehabilitacion, me quedarán 4 ó 5 semanas para volver y me los tengo que tomar con tranquilidad. Cuando empezaba a coger la forma lo que menos necesitaba era un parón de nuevo", aseguró. El malagueño recordó cómo jugó lesionado en la primera parte ante Osasuna: "En el momento en el que me pasa no sabía la gravedad, pero sí intuía que algo tenía e incluso lo comenté con algunos compañeros en el campo. Cuando llega el descanso, el doctor me obliga a quitarme el vendaje y entonces ya sabía que me iba a decir que me quedara en la camilla. Lo tenía bastante hinchado y no podía jugar".

También recordó Recio sus inicios en el Málaga, cuando era solo un niños. "Llegué con 9 ó 10 años, y aquí aprendí mucho, también pasé malos momentos. Muchos entrenadores me han ayudado en esas categorías inferiores. El salto fue cuando Pellegrini vino a verme a un partido y tuvo claro que tenía que subir al primer equipo. Fue un momento muy importante en mi carrera, porque siempre había soñado con debutar en el primer equipo del Málaga", argumentó.

El director deportivo del Málaga, Arnau, valoró la renovación de Recio desde un punto de vista colectivo: "Recio tiene mucho camino para desarrollarse, ahora tiene 26 años y tiene que dar un paso adelante en la plantilla; en el aspecto colectivo, tenemos el futuro asegurado de los jóvenes que han crecido aquí, eso nos da un valor de vestuario, de equipo; el club está vivo, funciona a corto plazo , pero también a medio y largo plazo".