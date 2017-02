El técnico malaguista, Marcelo Romero, no consideró ayer que su equipo esté ante el riesgo de bajar los brazos por la falta de alicientes en la competición, a quince jornadas del final y a tres meses del término de la misma. A día de hoy su plantilla está relativamente lejos de la zona de descenso (a diez puntos) y de las plazas europeas (a un mínimo de nueve). «Nadie se puede relajar. El que baje el listón le pasará factura para la siguiente temporada. Creo que tenemos un grupo muy competitivo, que quiere demostrar muchas cosas. Cada uno tiene que empezar a buscar su futuro», dijo el preparador uruguayo, que añadió después: «Lo importante es que estamos buscando la primera victoria fuera de casa, el objetivo que tenemos marcado. Hay que seguir en la misma línea de trabajo y seguir sacando el máximo de puntos a los de abajo. Ya luego se pensará en la zona alta».

Respecto al problema de quedarse sin muchos efectivos en la zona central de la línea medular (sin Camacho, José Rodríguez, Recio, Kumanovic y Juanpi), reconoció: «Tanto Camacho como José (Rodríguez) estaban en un nivel alto, pero el de la plantilla también es muy competitivo. Barajamos muchas opciones e intentaremos acertar con el equipo. El grupo es muy amplio y todo el mundo quiere demostrar que puede jugar». Dicho esto, dio a entender que haber sumado un triunfo el lunes (el 2-1 a Las Palmas) también puede generar una inercia: «Esperemos que sigan jugando igual, con esa ansiedad de querer ganar, con ese hambre de partidos. Lógicamente, los triunfos te dan tranquilidad, pero también ganas de vencer».

En relación a la buena línea de juego y resultados del Eibar, una de las sensaciones esta campaña en Primera, reconoció: «Es un equipo que está ya con 35 puntos, muy cómodo en la tabla. Sabe a lo que juega. Defienden todos y atacan todos. Para ganar hay que dar más que ellos y tirar de oficio. Será un partido de mucha tensión y esperemos estar a la altura». Finalmente, en el plano individual, destacó a alguno de sus hombres también: «Sergi Enrich y Pedro León son determinantes. También son fuertes en la zona media, porque Dani García le da mucho equilibrio al centro del campo. Hay que intentar que estos jugadores protagonistas no participen. Pero ya digo, me preocupa lo que haga el Málaga».

Mendilibar, ambicioso

Por su parte, el entrenador del Eibar, José LuisMendilibar previó ayer un partido con iniciativa de sus jugadores: «Dominaremos más nosotros que ellos. Creo que saldrán a esperar y ver lo que pueden encontrarse. No podemos darles pie a que nos asusten en alguna ‘contra’». El preparador vasco aludió también a las expectativas no satisfechas del Málaga: «Su idea a principio de temporada no era estar donde están, sino intentar llegar a puestos europeos o estar cerca. Ganar el otro día les supone distanciarse bastante más de los puestos de descenso y ahora mismo su idea, además de ir sumando puntos, será pensar más en mirar para arriba que para abajo. La gente nueva que ha llegado está participando y les hace más seguros. Está en un muy buen momento».

Finalmente, habló del regreso de Keko a Ipurua: «Le conocemos y él también nos conoce a nosotros. Eso no quiere decir que por eso vas a tener más facilidades para defenderle. Está mejor que antes. Se le ve esa gracia y que quiere hacer bien las cosas».