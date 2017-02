La recuperación pasa por Ipurua

Ganar fuera es el siguiente reto para un Málaga en clara recuperación. Después de sumar ante Las Palmas (2-1) el primer triunfo en diez jornadas ligueras, que fue también el primer éxito de la ‘era Romero’, ahora el foco se vuelve hacia la interminable racha de citas a domicilio sin celebrar una sola victoria.

La novedad Llorente-Pablo, posibles ‘pivotes’ La sanción a Camacho y José Rodríguez (que se suma a las lesiones de Recio, Kuzmanovic y Juanpi) complica mucho la elección de una pareja de medios centro, pero todo apunta a Llorenet (probó ahí ante Las Palmas) junto a un Pablo más retrasado.

Con el lógico paréntesis veraniego, son once meses de sequía, desde aquel 0-1 ante el Betis del 19 de marzo, en el Sábado de Pasión. Después de alejarse diez puntos de la zona de descenso, el Málaga tratará de dejarse llevar por la inercia ganadora y acercarse más al reto europeo, que si bien complicado, puede ser el único estímulo posible de aquí al final del campeonato.

El regreso Kuzmanovic, en Málaga El medio centro Kuzmanovic ya ha vuelto de Suiza y culminará la fase final de su recuperación en Málaga, aunque podría no llegar a tiempo para reaparecer esta campaña.

Sin embargo, difícilmente podría acercarse el Málaga a la séptima plaza –pasaporte para la Liga Europa si el Barcelona gana la final de la Copa– sin vencer fuera. Precisamente el autor del gol en el 0-1 al Betis, Camacho, no estará esta noche (20.45 horas) en Ipurua. Es el principal problema con el que se presenta un Málaga crecido, pero sin cinco de los futbolistas que pueden jugar de medio centro (además del maño, José Rodríguez, Recio, Kuzmanovic y Juanpi). Lo normal es que Romero repita la apuesta por Llorente, el elegido los minutos finales contra Las Palmas, y que retrase a Pablo, aunque también dispone de la baza de Duda, que no funcionó ahí ante el Espanyol. No sería lógico probar con Demichelis, para deshacer el gran pilar de la recuperación, la pareja que forma el argentino con Luis Hernández en el eje de la zaga.

Atención a... Keko, de nuevo en ipurua Koke vuelve a Ipurua, el campo que catapultó su carrera en la élite y confirmó el alza experimentado en el Albacete. De azulgrana fueron 29 partidos y tres goles en Primera, que valieron su fichaje por cinco millones por el Málaga, y justo ahora recobra su mejor nivel tras una larga lesión.

Son ya quince salidas sin vencer (dieciséis con la Copa), que se dice pronto, pero no parece Ipurua el escenario más propicio. El Eibar es el equipo de moda. Todo lo hace fácil, en su tercer proyecto en Primera y pese a una nueva reestructuración de su plantilla. Por momentos, juega de memoria, temible desde las bandas en el ataque (la precisión de Pedro León, el desborde de Inui) y en el mejor momento de las carreras de Adrián y Sergi Enrich (trece goles entre ambos) referencias en el área. Si hay que juntarse para defender, es igual. El compromiso es máximo. No es sorpresa que siete conjuntos ya hayan doblado la rodilla en Ipurua: Valencia (1-0), Real Sociedad (2-0), Villarreal (2-1), Celta (1-0), Betis, Sporting y Deportivo (sendos 3-1) y Granada (4-0).

Diezmados

Los dos equipos llegan diezmados. Se habla de la plaga de bajas en la etapa de Juande Ramos, pero este Málaga llega al partido de esta noche sin Weligton (de baja federativa hace meses), Camacho, Juanpi ni Sandro, la que en verano se estimaba que sería su espina dorsal. Además, sin Koné, Kuzmanovic, Recio, José Rodríguez ni En-Nesyri.En la lista de 19 expedicionarios –el equipo viaja hoy mismo– hay tres novedades: Mikel, Ricca y Ontiveros.

El regreso Ricca vuelve a la convocatoria Más de dos meses después (su último partido fue el 20 de diciembre, en el 3-4 de Copa ante el Córdoba), Ricca regresó a una convocatoria, repuesto de una grave lesión muscular. No obstante, el lateral zurdo podría ser el descarte (son 19 citados).

En el Eibar la lista se cerró con dos hombres del filial. No estarán Fran Rico (sancionado), Riesgo, Gálvez, Juncà, Kike y Nano (autor del gol en el duelo en La Rosaleda), por diferentes problemas físicos, por lo que sólo tiene 16 disponibles de la primera plantilla.

Pese a la dificultad que implica hoy en día jugar en el feudo eibarrés, la cita es clave cara a seguir optando a la séptima plaza. La derrota supondría quedarse al menos a doce puntos(y con el ‘goal average’ en contra si se da por más de un tanto de diferencia), un empate la mantendría en nueve, pero si se gana se reduce a seis, siempre que no ganen en sus citas el Athletic (ante el Granada) o el Celta (en Gijón).