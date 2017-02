El Málaga alegará por Rosales

El Málaga alegará por la segunda amarilla que vio Rosales el sábado en Eibar, con objeto de que el lateral derecho pueda jugar mañana en La Rosaleda ante el Betis (21.30 horas). Estrada Fernández redactó en el acta que las dos amonestaciones al defensa fueron por «derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón». Sin embargo, en la segunda tarjeta (minuto 70, según el acta) se aprecia que toca el balón en su entrada desde atrás, aunque también hay contacto con el rival.

El Comité de Competición se reunirá antes de que comience la vigésima quinta jornada, para que no haya agravios con ningún equipo, pero hasta minutos antes del partido ante el Betis no se conocerá la decisión que adopte, de forma que Romero convocará a Rosales en previsión de que pueda jugar. El venezolano era junto a Mario (Villarreal) el único futbolista de campo de la Liga que lo había jugado todo, condición que perdió el sábado.

Joaquín no estará en La Rosaleda

Protagonista por sus declaraciones irónicas hacia Al-Thani en el programa de Bertín Osborne ‘Mi casa es la tuya’ («el jeque no le pagaba a nadie, las pasamos canutas»), el exmalaguista Joaquín no estará mañana en La Rosaleda. El bético sigue afectado por una fuerte contusión en la rodilla derecha producida en un entrenamiento, en un choque con su compañero José Carlos. Aún no ha empezado a trabajar con el grupo. Aquellas palabras de Joaquín, pese a ser pronunciadas en un ambiente distendido, causaron malestar en el seno del malaguismo. En todo caso, el Betis, situado por debajo del Málaga en la tabla, llega deprimido a este derbi, tras perder ante el Sevilla (1-2) el sábado. Se presentará, como el Málaga, con su lateral derecho sancionado, Piccini, aunque este ha jugado en los últimos duelos como ‘carrilero’.