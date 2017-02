Un partido de motivación extra para José Rodríguez

Probablemente José Rodríguez tenga dos encuentros marcados en su calendario durante estos meses como cedido en el Málaga. Uno es, obviamente, el duelo frente al Real Madrid, el club que le dio más presencia en el mercado gracias a la apuesta personal de José Mourinho. El otro se disputará esta noche. Sin duda, el valenciano tendrá motivación extra por la presencia en el banquillo verdiblanco de Víctor Sánchez del Amo.

La primera experiencia importante de José Rodríguez en la élite fue en el Deportivo en la temporada 2014-2015. El valenciano había tenido apariciones esporádicas en las convocatorias del Real Madrid, beneficiado también porque Mourinho quería dejar en evidencia al técnico del Castilla, Alberto Toril, al que la prensa contraria al portugués –y no precisamente escasa– ensalzaba continuamente por su labor en el filial.

En el cuadro gallego José Rodríguez no tuvo la repercusión esperada. Fue una apuesta personal del entrenador, Víctor Fernández, para tener más circulación de la pelota y dotar al equipo de un fútbol más asociativo. Sin embargo, el maño no tardó en recular y en no situarlo en el centro del campo. Intentó en vano jugar con un solo medio centro de contención (Bergantiños, al que luego desplazó Wilk) y dos interiores (Medunjanin y el propio José Rodríguez), aunque la apuesta tampoco resultó convincente. El técnico vio al hoy jugador malaguista con poco recorrido para actuar por el centro. Por eso, pronto lo escoró a la banda derecha para que aprovechara su capacidad de llegada y también para apuntalar ese flanco con un hombre aseado en el trabajo defensivo.

Lo cierto es que cuando Víctor Fernández comenzó a verse más acuciado por los resultados adversos lo dejó fuera en dos encuentros consecutivos. Sí lo utilizó a comienzos de abril, en el que sería su último partido al frente del cuadro gallego, en la derrota contra el colista Córdoba. El relevo en el banquillo deparó la llegada de otro Víctor, en este caso Sánchez del Amo, exjugador deportivista, también formado en la cantera del Madrid. En su debut, contra la Real Sociedad en Anoeta, sí utilizo a José Rodríguez, pero la actuación del valenciano no le convenció. En el ecuador de la segunda mitad, con 2-1 en contra (por cierto, el segundo gol donostiarra fue obra de Chory Castro), el técnico optó por una variante ofensiva y lo sustituyó por Toché. Minutos más tarde, este logró el empate a dos definitivo.

Partido polémico

A partir de ahí José Rodríguez desapareció de los planes de Víctor. De los siete partidos siguientes, los últimos de la temporada, fue suplente en tres, en otros tres ni siquiera fue convocado y en el desenlace final, en el Camp Nou, sí fue utilizado. Aquella tarde salió en el minuto 86 para mantener la pelota después de que el Deportivo igualara un 2-0 (ambos tantos de Messi) gracias a acciones de Luis Pérez y Salomao, lo que sirvió para obtener la permanencia. Fue un encuentro rodeado de mucha polémica debido a las imágenes de televisión en las que jugadores deportivistas pedían a los azulgrana que levantaran el pie y facilitaran el empate que permitía mantenerse en Primera. Lo cierto es que este resultado sí se dio y el perjudicado teóricamente fue el Eibar, que acabó decimoctavo. Eso sí, en el seno del club armero ya estaban informados de que el descenso administrativo del Elche –que concluyó decimotercero– estaba cantado. Como así sucedió. El conjunto de Ipurua fue repescado.

Tras una temporada muy discreta en Turquía (sólo 14 partidos en el Galatasaray, nueve como titular) y únicamente cinco minutos en el Mainz esta temporada en la Bundesliga, José Rodríguez afronta esta noche su segundo partido en La Rosaleda. Tiene menos de tres meses para demostrar muchas cosas. Hoy, desde luego, no le faltará motivación ante el entrenador del Betis, el que lo relegó al ostracismo en el Deportivo.