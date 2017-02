Cinco cambios en el once del Málaga ante el Betis

Vuelven los cambios al once malaguista. Tras las rotaciones en Ipurua el once de hoy guarda relación con el triunfo ante Las Palmas (2-1), con la salvedad de la presencia de Torres en el lugar del sancionado Rosales. Así las cosas, Demichelis, Camacho, Jose Rodríguez, Chory Castro y Charles regresan a la formación en perjuicio de Llorente, Duda, Jony y Santos. Hay que recordar que el descarte entre los diecinueve citados al mediodía es Rosales, ya que cerca de las siete de la tarde se conoció que el Comité de Competición no atendió las alegaciones para que se le retirara una amarilla en Eibar.

Por tanto, jugarán Kameni; Torres, Luis Hernández, Demichelis, Juan Carlos; Camacho, José Rodríguez; Keko, Pablo, Chory Castro, y Charles. En el Betis, con los descartes finales de Manu Herrera (portero) y Joaquín, habrá muchas rotaciones y jugarán Adán; Rafa Navarro, Bruno, Pezzella, Tosca, Álex Martínez; Brasanac, Rubén Pardo, Felipe Gutiérrez, Jonas, y Sanabria. Arbitrará el canario Hernández Hernández.