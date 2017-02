Jofre, favorito para un cargo 'nuevo'

LaLiga (es decir, Javier Tebas) lleva meses muy preocupada por la situación del Málaga. Por su indefinición en algunos aspectos y por la falta de una estructura clara. Es decir, por la carencia de una persona que sea la cabeza visible de la gestión y, sobre todo, con verdadera capacidad de mando. Desde la destitución de Vicente Casado, a finales de noviembre de 2015, no existe la figura del director general. Yesa situación no va a variar, al menos en lo que se refiere a la denominación del cargo en sí.

Al poco tiempo de la salida de Casado, este periódico ya adelantó que en la mente del presidente y propietario del club, Abdullah Al-Thani, no estaba la elección de un nuevo director general. A partir de ahí los acontecimientos son más o menos conocidos. Desembarcó un grupo de abogados encabezados por Pedro González Segura que pensaron que iban a tener el poder y que después quedaron en evidencia. Dieron la cara en nombre del jeque para tratar de desacreditar al destituido Casado y, paradójicamente, un año después se encontraron con que este, que incluso había presentado una demanda por su despido, se fotografiaba con el consejero Nayef Al-Thani...

El pulso por el poder en el Málaga tuvo vencedores y vencidos. Entre estos últimos, al bufete de González Segura se sumaron Belén Álvarez, periodista gallega conocida por sus elogios a Al-Thani en las redes sociales, y Vicente Valcarce, la persona que propuso al exárbitro granadino. La ‘batalla’ lo ganó el consejero Nayef Al-Thani. Fue a raíz de una entrevista de este con SUR cuando González Segura y Álvarez entendieron que no iban a tener las riendas de la entidad.

Carlos López y Carlos Pérez

Posteriormente, los Al-Thani confiaron en Carlos López, delegado del primer equipo y persona que siempre les ha mostrado lealtad. Él fue el que llevó el peso de la gestión durante la recta final de la primavera y casi todo el verano, siempre evidentemente bajo la supervisión de los propietarios. Así ocurrió hasta septiembre, cuando el presidente y Nayef Al-Thani decidieron relevar a López para darle más poder a Carlos Pérez (entre sus más allegados, ‘Coki’ Pérez), que fue catapultado a la función de asesor de Presidencia.

Lejos de implicar el regreso a la primera línea de Carlos López –que incluso semanas más tarde fue despedido–, la marcha de Pérez a LaLiga para llevar las riendas de la delegación en Estados Unidos y México no ha sido de momento resuelta por los propietarios. Cada vez con menos personas en su entorno, en el capítulo administrativo sólo figuran en cargos de cierto relieve el asesor jurídico, Joaquín Jofre, y el director financiero, Roberto Cano.

Yasí, con el paso de los meses, la situación no ha variado ni variará. Al-Thani no quiere contar con la figura de un director general (tampoco sus hijos) y, de hecho, así se lo expusieron la semana pasada a los dirigentes de LaLiga. Eso sí, esto no quiere decir que el Málaga vaya a permanecer sin esa persona que teóricamente coordine la gestión del club. Conviene recalcar que se emplea el término ‘teóricamente’ porque nadie tiene capacidad real para oponerse a según qué peticiones y decisiones de los dueños.

Jefe de Recursos Humanos

De hecho, en el seno del Málaga lo que se busca ahora no es esa persona (porque ya está en la ‘casa’), sino la denominación que le van a poner al cargo en sí. Ni director general ni asesor de Presidencia. Quizá director de Gestión o responsable de Operaciones. Oalgo similar. Y el favorito, casi el único candidato, es a día de hoy Joaquín Jofre. No sólo es el asesor jurídico, sino también el director de Recursos Humanos de la entidad y el habitual interlocutor en las reuniones de LaLiga. Siempre asiste a ellas, bien con algún miembro de la familia Al-Thani o en solitario.

Aunque con los propietarios siempre hay que poner en cuarentena una decisión definitiva, Jofre es la persona elegida, tal vez más el único candidato que el favorito. En el seno de LaLiga ya están al tanto de ello y parecen encantados. Otra cuestión es que en la patronal de clubes preferirían más claridad en la gestión del Málaga...