Juande entrenará al Sporting de Portugal si Madeira gana el sábado las elecciones

El acuerdo estaba encarrilado desde el pasado viernes, pero se rubricó a última hora del lunes. Juande Ramos se ha comprometido por dos temporadas con el Sporting de Portugal si uno de los candidatos, Pedro Madeira, gana el próximo sábado las elecciones.

Juande había manejado diversas ofertas desde hacía más de mes y medio, algunas de ellas muy importantes económicamente. Sin embargo, como bien conoce su representante, Ginés Carvajal, el manchego sólo iba a dar el paso si se sentía seducido por el proyecto. Descartadas algunas ‘aventuras’ en países pujantes, fue la opción del Sporting de Portugal la que le atrajo desde el principio.

Eso sí, Juande no quería que su nombre fuera utilizado por la candidatura que le había realizado una oferta sin que existiera un acuerdo firmado. Los contactos con Madeira, que aspira a vencer al actual presidente, se habían sucedido con absoluto mutismo, como había exigido el exentrenador malaguista. Incluso, en el reciente debate entre los dos candidatos, Madeira no pudo desvelar la identidad del técnico que encabezaba su proyecto debido a que no se había rubricado el pacto entre las partes. Este también incluye una cláusula de indemnización si se rompe de forma unilateral.

De este modo, Juande dirigirá al Sporting lisboeta desde el 1 de julio durante las dos próximas temporadas en caso de triunfo de Madeira. Respecto a sus emolumentos, el manchego vuelve a estar cerca de su caché después de la experiencia en el Málaga, con el que se comprometió por cantidades muy inferiores. «En el caso del Málaga rebajó su caché simplemente porque le apetecía volver allí; de todos los clubes a los que ha entrenado, él nunca ha ocultado que es al que le tiene más cariño por cuestiones personales», recuerdan en su entorno. Sin duda, se trata de un argumento que bien podrían corroborar las personas que negociaron su incorporación al club de La Rosaleda: el entonces delegado y hombre fuerte de los propietarios, Carlos López (del que prescindió Al-Thani hace poco), y el director deportivo, Francesc Arnau.

Falta de autoridad

Juande presentó su renuncia como entrenador del Málaga el 20 de diciembre al quejarse de falta de estructura en el club y también de autoridad, esto último después de que no se tomaran medidas por lo que consideró una falta de respeto de Kameni a sus compañeros al argumentar que estaba enfermo en la víspera del partido de Copa en La Rosaleda contra el Córdoba y ejercitarse con normalidad la misma mañana del encuentro. Responsables del Málaga intentaron que reconsiderase su postura incluso dos días después de que el presidente lo dejase entrever en Twitter (llegaron a desplazarse a Alicante), pero no varió la situación y el manchego abandonó la entidad.

El Sporting de Portugal es en la actualidad el tercer equipo del país, muy por detrás del Benfica y el Oporto. Esta situación puede beneficiar a Madeira debido a que la gestión del presidente, Bruno de Carvalho, y del entrenador, Jorge Jesús, está muy cuestionada.